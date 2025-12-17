Por Assessoria
Publicada em 17/12/2025 às 15h26
É hoje! Prefeitura de Jaru realiza nesta quarta-feira (17) a primeira Cantata Natalina de Tarilândia
A Prefeitura de Jaru, através da Secretaria Municipal de Educação – Semed, realiza na noite desta quarta-feira (17) a Cantata Natalina no distrito de Tarilândia.
O evento terá início às 19h, na Praça do distrito, ao lado da Quadra Poliesportiva. A programação conta com a apresentação dos alunos da escola municipal José de Souza e de Jaru-Uaru e convidados.
