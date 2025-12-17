Prefeitura de Rolim de Moura autoriza início da reforma da EMEIF Balão Mágico

Publicada em 17/12/2025 às 14h57
A Prefeitura de Rolim de Moura autorizou o início da obra de reforma da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEIF) Balão Mágico, localizada na Avenida Fortaleza, no Centro.
A obra será executada pela empresa Frimon Construções & Serviços Eireli – EPP, com prazo de execução de 180 dias, conforme estabelecido no Contrato nº 205/2025, oriundo do Processo nº 4361/2025 e do Termo de Convênio nº 098/SEDUC/PGE/2023.
O investimento total é de R$ 595.288,17, recurso que possibilita melhorias significativas na estrutura física da unidade escolar, garantindo mais segurança, conforto e melhores condições de ensino para alunos e profissionais da educação.
O recurso para a execução da obra foi viabilizado por meio de emenda do deputado estadual Cirone Deiró, fortalecendo a parceria entre o município e o Legislativo Estadual em prol do desenvolvimento da educação pública.
