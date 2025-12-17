Flávio Bolsonaro ou Tarcísio superam Lula e direita lidera em Rondônia, mas presidente vence em todos os cenários nacionais

Publicada em 17/12/2025 às 14h59
O eleitorado de Rondônia apresenta um comportamento distinto do cenário nacional e concentra o protagonismo da disputa presidencial nos nomes ligados à direita, segundo os três cenários estimulados analisados na pesquisa divulgada pelo Instituto Real Time Big Data. Em todos os recortes estaduais, o percentual de eleitores que afirma não pretender votar permanece elevado e constante, alcançando 23%, enquanto a liderança varia conforme o adversário testado.
No primeiro cenário em Rondônia, Flávio Bolsonaro aparece à frente com 29% das intenções de voto, superando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que registra 20%. Ratinho Jr. surge na sequência com 11%, seguido por Ronaldo Caiado, com 5%. Romeu Zema aparece com 2%. Os votos nulos ou brancos somam 4%, enquanto os indecisos chegam a 5%, mantendo o grupo fora da disputa como um dos principais blocos do levantamento estadual.
A segunda simulação reforça a dianteira de Flávio Bolsonaro no estado. Nesse recorte, ele amplia a vantagem e alcança 33%, enquanto Lula aparece com 22%. Eduardo Leite registra 4%, Ronaldo Caiado mantém 5% e Romeu Zema pontua 2%. Os votos nulos ou brancos permanecem em 4%, os indecisos sobem para 6% e o percentual dos que afirmam não votar se mantém em 23%, repetindo o padrão observado no primeiro cenário.
Já no terceiro cenário, Tarcísio de Freitas assume a liderança em Rondônia com 35% das intenções de voto, abrindo distância em relação ao presidente, que aparece com 23%. Ronaldo Caiado marca 5% e Romeu Zema permanece com 2%. Aldo Rebelo pontua 1%. Os votos nulos ou brancos seguem em 4%, enquanto os indecisos aumentam para 7%. O grupo que declara não pretender votar continua inalterado, novamente com 23%.
Os três cenários revelam que, em Rondônia, a disputa presidencial ocorre sob uma lógica própria, com vantagem consistente dos candidatos da direita e variações concentradas apenas na composição da liderança. Ao mesmo tempo, o levantamento evidencia que quase um quarto do eleitorado estadual segue distante do processo eleitoral, fator que permanece estável independentemente do nome apresentado na simulação.
O retrato traçado pela pesquisa indica que o comportamento do eleitor rondoniense tende a ser decisivo na consolidação das estratégias nacionais, sobretudo diante de um cenário em que a liderança se alterna, mas a taxa de afastamento do eleitorado permanece elevada.
Lula lidera em todos os cenários em plano geral
No plano nacional, o levantamento do instituto Real Time Big Data indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém a liderança em todos os cenários simulados para o primeiro turno. No primeiro recorte, Lula aparece com 35% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 17%, e pelo governador do Paraná, Ratinho Jr., que registra 12%. Na sequência, os governadores Romeu Zema, de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado, de Goiás, aparecem empatados com 5% cada, enquanto Aldo Rebelo e Renan Santos pontuam 1%.
No segundo cenário testado em âmbito nacional, o presidente repete os 35%, enquanto Flávio Bolsonaro avança para 20%. Eduardo Leite surge com 7%, Romeu Zema alcança 6% e Ronaldo Caiado mantém 5%. Aldo Rebelo e Renan Santos permanecem com 1% cada.
Já no terceiro cenário nacional, Lula novamente registra 35%. Tarcísio de Freitas aparece como principal adversário, com 26%. Ronaldo Caiado soma 6% e Romeu Zema, 5%. Aldo Rebelo pontua 2%, enquanto Renan Santos mantém 1%.
A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 16 de dezembro, com 33.300 entrevistas distribuídas nos 26 estados e no Distrito Federal. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
