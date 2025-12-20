Novo quartel do Corpo de Bombeiros Militar é entregue pelo governo em Machadinho do Oeste

Publicada em 20/12/2025 às 08h42
O governo de Rondônia entregou, na quarta-feira (17), o novo Quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), no município de Machadinho d’Oeste. A obra reforça os investimentos estaduais na ampliação da segurança pública e na melhoria da capacidade de atendimento às ocorrências de emergência no interior.
Com investimento de aproximadamente R$ 3,4 milhões, a nova unidade proporciona melhores condições de trabalho aos bombeiros militares e amplia o atendimento em ocorrências de incêndio, salvamentos e resgates, beneficiando diretamente mais de 30 mil moradores do município e região.
Durante a solenidade de entrega, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou que o investimento integra a política do governo voltada ao fortalecimento das forças de segurança pública. “O governo do estado tem investido de forma responsável para garantir estrutura adequada ao Corpo de Bombeiros e mais segurança à população. A entrega do quartel fortalece o atendimento na região e reafirma o compromisso com a proteção da vida.”
O investimento integra a política do governo voltada ao fortalecimento das forças de segurança pública
A estrutura possui 1.232,66 metros quadrados de área construída, em um terreno de 1.800 metros quadrados, e foi executada com recursos do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros (Funesbom) e da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec). A obra integra um conjunto de investimentos realizados pelo governo de Rondônia no CBMRO, que inclui a construção de quartéis, aquisição de viaturas, equipamentos e ações de capacitação.
O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Nivaldo Ferreira, ressaltou que a nova sede fortalece a atuação da corporação no município. “A estrutura amplia a capacidade operacional do Corpo de Bombeiros em Machadinho d’Oeste, garantindo mais eficiência e rapidez no atendimento às ocorrências.”
O secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, Felipe Vital, enfatizou que a entrega reforça a interiorização dos investimentos em segurança pública. “O governo do estado tem atuado de forma integrada para assegurar estruturas adequadas em todas as regiões, ampliando a qualidade do serviço prestado e a segurança da população.”
ESTRUTURA
O subgrupamento de Bombeiros Militar em Machadinho d’Oeste conta com 20 bombeiros militares e seis viaturas, incluindo caminhões de combate a incêndio e unidades de resgate. A unidade atende também distritos e áreas adjacentes, integra o 5º Grupamento de Bombeiros Militar de Ariquemes, e completa 15 anos de atuação no município.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!