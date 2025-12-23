Publicada em 23/12/2025 às 08h10
VÔLEI
A Copa do Brasil de voleibol masculino começa a 27de janeiro e vai até 8 e março, com as finais no ginásio Moringão, em Londrina (PR). os times garantidos na Copa Brasil são Campinas, Cruzeiro, Praia Clube, Goiás, Suzano, Guarulhos, Minas e Sesi-SP.
JUDÔ
Parceria da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) com a Escola de Educação Física e Esporte da USP (EEFE-USP), terá o curso de especialização a distância: “Judô: fundamentos científicos e intervenção profissional”, voltado à formação de especialistas qualificados para atuação no judô de alto rendimento. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 13 de fevereiro.
INSCRIÇÕES
As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 13 de fevereiro, e o curso será de 24 de fevereiro de 2026 a 23 de fevereiro de 2027. Mais informações em https://www.eefe.usp.br/node/2734
HAJA GRANA
Prêmio total dos três primeiros colocados na Copa/2026, total de 112 milhões assim distribuídos: Campeão - US$ 50 milhões (R$ 275 milhões), Vice - US$ 33 milhões (R$ 181,5 milhões), 3º - US$ 29 milhões (R$ 159,5 milhões).
ESPIONAGEM
Um ilustre espião vai assistir os jogos de Marrocos na Copa Africana, e é bom lembrar que Marrocos já ganhou, há pouco tempo, a Copa Árabe, só que nesta nova competição os marroquinos terão na arquibancada um ilustre espião, o treinador Ancelotti, da seleção brasileira.
ADVERSÁRIO
Marrocos está na chave do Brasil na copa tripartite, e a chave conta ainda com Haiti e Escócia. Marrocos x Brasil só uma vez numa Copa, em 98, 3x0 para o time que foi vice-campeão.
GOTA NO OCEANO
Sabe aquele ditado “gota no oceano”, quando uma coisa representa quase nada? É o caso da grana que o Corinthians ganhou vencendo a Copa do Brasil. O clube da “fiel” levou bem perto de 98 milhões, mas tem um buraco mais que imenso, de 2,7 bilhões. Aposta alta é o que vai conseguir com a Libertadores.
BASQUETE
A Confederação Brasileira de Basquetebol confirmou a realização, de fevereiro a maio da Liga Ouro, com seis clubes de cinco estados diferentes: Basket Joaçaba (SC), Brusque Basquete (SC), Grupo BT/Clube de Basquete Tatuí (SP), Contagem América Towers (MG), Fluminense (RJ) e Instituto Viva Vida/Cetaf (ES).
