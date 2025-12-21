Publicada em 21/12/2025 às 09h40
GOIANO APITA FINAL
O árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio apita a finalíssima da Copa do Brasil, entre Vasco x Corinthians, no Maracanã, domingo, 17 horas em Rondônia. Wilton apitou quatro jogos na Copa do Mundo de 2022, no Catar, e mais a 4ª de final Inglaterra e França.
Por ser “árbitro Fifa”, Wilton Pereira Sampaio receberá pela arbitragem do jogo 21 mil reais.
ITAPUENSE, A ESTREIA CAMPEÃ
Sem dar chance a qualquer adversário, o Itapuense venceu todos os jogos do campeonato estadual feminino de futebol e, de forma invicta, conquistou o título de 2025, para alegria do técnico Elsinho.
3X0 NO BRAZUCA
No último jogo o Itapuense, estreante na competição, apenas confirmou o que já se esperava desde o início e “atropelou” o Brazuca, por 3x0, gols de Vivi, Karem e Monique. O presidente Heitor Costa da FFER entregou a taça e medalhas às campeãs e destacou “o valor do futebol feminino de Rondônia.
AGORA, O MUNDO
O Itapuense tem dois grandes desafios para 2026, o Campeonato Brasileiro, de 21/03 a 05/09, em novo formato: turno e returno na 1ª fase, com 4 vagas para o A2. E de 22 de abril a 15 de novembro a Coá do Brasil, agora com 66 participantes, e clubes das três divisões nacionais
SHOW DE MEDALHAS
O Brasil foi o campeão no IBSA Judô American Championships (Deficientes Visuais), realizado em São Paulo. “Levaram” 22 medalhas, 13 de ouro, quatro de prata e cinco de bronze.
PESOS-PESADOS
No IBSA o paraibano Wilians Araújo, ampeão Paralímpicos de Paris 2024, conquistou o ouro na categoria J1 acima de 95kg masculino. No feminino a paulista já bicampeã paralímpica Alana Maldonado ganhou o ouro na categoria J2 até 70kg.
A Câmara Federal debate projeto de lei que estabelece novidades para o futebol feminino, tornando a modalidade “prioridade na política pública esportiva” e cria regras para a profissionalização das competições.
SUL-AMERICANO
A seleção de futebol feminino sub-20 já tem programação para o ano que vem, iniciando com o sul-americano de 4 a 28 de fevereiro, com 10 participantes divididos em dois grupos, sendo que três se classificam à fase seguinte e as quatro melhores ganham vaga no mundial da categoria a ser jogado na Polônia.
A CHAVE
Brasil, Argentina, Peru, Equador e Bolívia, pelo grupo B. Será o 11º torneio, disputado desde 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015, 2018, 2022 e 2024, e do qual o Brasil é decacampeão.
