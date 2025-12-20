Natal chega aos distritos de Porto Velho pela primeira vez de forma simultânea

Publicada em 20/12/2025 às 09h03
Pela primeira vez, os 13 distritos, avenidas e prédios públicos de Porto Velho receberam decoração natalina ao mesmo tempo. A ação levou iluminação e símbolos do Natal para comunidades que nunca tinham vivido esse período com esse tipo de estrutura. A programação faz parte do Natal Porto Velho Luz: Uma Cidade Encantada, realizado pela prefeitura de Porto Velho junto com a Empresa de Desenvolvimento Urbano, Emdur.
Do eixo da BR-364 ao Baixo Calama, distritos como Jaci-Paraná, Nova Mutum, Abunã, Extrema, Vista Alegre, Fortaleza do Abunã, Nazaré, Calama, Demarcação, União Bandeirantes, Rio Pardo, São Carlos e Nova Califórnia passaram a contar com iluminação completa. Os espaços receberam elementos padronizados e árvores de Natal, que em alguns distritos chegam a até 12 metros de altura.
Com a decoração, praças, ruas e áreas públicas passaram a ser mais utilizadas por moradores, famílias e crianças, que usam os espaços para encontros e registros em fotos. Para muitos moradores, essa foi a primeira experiência de viver o Natal com esse tipo de estrutura no próprio distrito.
“Esse é um momento histórico de resgate e pertencimento de nossa história. Estamos levando a magia do Natal para todas as famílias de Porto Velho. Estamos descentralizando as atividades que antes aconteciam apenas na capital”, disse o prefeito Léo Moraes.
“São ações do poder público que estão chegando em todos os distritos de nossa cidade. E isso é importante para mostrar aos moradores e visitantes que a prefeitura também cuida dessas comunidades e faz investimentos que ajudam a atrair novos negócios, emprego e renda”, disse Bruno Holanda, presidente da Emdur.
O projeto contou ainda com apoio e patrocínio de empresas da iniciativa privada, por meio de parcerias com o poder público, o que permitiu a execução da decoração natalina nos distritos.
