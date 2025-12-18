Publicada em 18/12/2025 às 10h16
Para reforçar o combate aos incêndios florestais e aprimorar o acompanhamento das queimadas, o governo de Rondônia lançou, em novembro, a Sala de Situação, nova ferramenta que complementa o programa Sentinela e passa a dar apoio direto ao Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO). Em um painel visual e de fácil leitura, a plataforma reúne informações atualizadas em tempo real, ajudando no acompanhamento das ocorrências e na tomada de decisões mais rápidas.
O lançamento ocorreu durante a cerimônia de encerramento da “Operação Verde Rondônia” (OVR), ação estadual voltada ao combate às queimadas e à preservação ambiental. Desenvolvida pela Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), a Sala de Situação foi projetada para ampliar a capacidade de resposta do estado às emergências ambientais.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ferramenta representa um avanço importante para o enfrentamento às queimadas. “A Sala de Situação é um marco tecnológico que fortalece as ações de prevenção e combate às queimadas, garantindo mais precisão, agilidade e eficiência aos órgãos de resposta”, salientou.
DADOS EM TEMPO REAL
A Sala de Situação reúne, em um único painel, informações essenciais para o acompanhamento dos incêndios, como:
Quantidade de focos de calor;
Situação de cada ocorrência;
Histórico de registros;
Número de bombeiros em atuação;
Viaturas disponíveis;
Distância até a base mais próxima.
As informações são atualizadas continuamente por meio de satélites que monitoram o território 24 horas por dia, como Geostationary Operational Environmental Satellite (Goes) e Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (Modis), do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), além de satélites da Nasa. Essa integração garante mais rapidez e segurança no monitoramento ambiental.
PLANEJAMENTO DE AÇÕES
O superintendente da Setic, Delner Freire, explicou que o Sentinela começou como um chatbot que envia alertas automáticos aos bombeiros sempre que um foco de calor é identificado. “Desde que começou a ser utilizado, o sistema já enviou mais de 7 mil alertas, ajudando as equipes a chegarem mais rápido aos locais de ocorrência”, destacou.
Com sua expansão, a ferramenta evoluiu para o programa Sentinela Ambiental, que hoje reúne três produtos principais:
Sala de Situação
Smoke 360
Canal de Denúncia
Com o uso de tecnologia inteligente e análise de dados em tempo real, o Sentinela ajuda a identificar focos de incêndio, acompanhar áreas afetadas e planejar as ações de combate. Enquanto os alertas automáticos funcionam como o primeiro aviso para as equipes em campo, a Sala de Situação oferece uma visão estratégica, permitindo análises mais amplas e uma tomada de decisão mais precisa.
O capitão do CBMRO, Renato Vicente, destacou a mudança que a tecnologia trouxe ao trabalho de campo. “O Sentinela tornou nosso trabalho muito mais eficiente. As mensagens chegam com a localização precisa, indicando exatamente onde o foco começou e qual equipe está mais próxima. Isso acelera muito o nosso tempo de resposta.”
