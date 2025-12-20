Marcelo Cruz Realiza Natal Cultural na Zona Leste, que reúne multidão e fortalece a comunidade

Publicada em 20/12/2025 às 08h30
O Natal Cultural na Zona Leste, realizado nesta sexta-feira, 19 de dezembro, no CEDEL Ronaldo Aragão, foi um verdadeiro sucesso e reuniu centenas de moradores da região em uma noite de muita música, confraternização e ações voltadas à comunidade.
O evento foi promovido pela associação ACBAC e contou com apresentações do Forró dos 3 e da cantora Thammy Nunes, garantindo animação e um clima especial de celebração natalina. Durante a programação, também foram realizados sorteios de bingo com diversos prêmios, beneficiando famílias da Zona Leste.
O deputado estadual Marcelo Cruz, apoiador da iniciativa, destacou a importância de fortalecer ações comunitárias que promovem lazer, cultura e integração social, especialmente nos bairros mais populosos da capital.
O presidente da associação, João Bosco, comemorou o sucesso do evento e a participação da comunidade. “Foi uma noite muito especial, com a presença das famílias e uma resposta muito positiva da população. Esse tipo de parceria é fundamental para que a gente continue realizando ações em benefício da comunidade”, afirmou.
Moradores da Zona Leste agradeceram a realização do Natal Cultural, ressaltando a organização, as atrações e a oportunidade de celebrar o Natal com alegria, segurança e união.
O Natal Cultural na Zona Leste reforça o papel das associações comunitárias na promoção de eventos que valorizam a população e fortalecem os laços sociais.
