Mais de 60 famílias do Morar Melhor recebem geladeiras e ventiladores econômicos da Energisa

Publicada em 22/12/2025 às 11h12
No último domingo (21), a Energisa realizou a entrega de geladeiras e ventiladores modernos e econômicos para 67 famílias do condomínio Morar Melhor, na zona Sul de Porto Velho. Todas as famílias são cadastradas no Programa Tarifa Social. A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE), que incentiva o consumo consciente e promove economia de energia na comunidade.
Durante a ação, os moradores também participaram de palestras e apresentações teatrais sobre eficiência energética na unidade móvel da Energisa. A atividade envolveu toda comunidade, e, para as crianças, houve distribuição de pipoca e algodão-doce.
As famílias beneficiadas com o projeto foram cadastradas entre 27 de outubro e 19 de novembro, período em que a unidade móvel da Energisa esteve presente no residencial oferecendo ainda outros serviços aos clientes. A seleção ocorreu após visitas domiciliares realizadas por agentes de campo, que fizeram o diagnóstico energético dos eletrodomésticos antigos, considerados verdadeiros vilões do consumo de energia.
A substituição dos eletrodomésticos antigos por modelos mais eficientes vai refletir diretamente na diminuição da conta de energia. “A substituição dos equipamentos garante mais eficiência no uso da energia, proporciona economia para as famílias e contribui para a sustentabilidade do sistema elétrico. É uma ação que une benefício social e responsabilidade ambiental”, destaca Camila Lopes, analista de Eficiência Energética da Energisa Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!