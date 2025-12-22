Luizinho Goebel manifesta solidariedade à família de Newton Schramm pelo falecimento de Noemi Schramm

Publicada em 22/12/2025 às 14h30
O deputado estadual Luizinho Goebel manifestou solidariedade à família do advogado e assessor jurídico Newton Schramm pelo falecimento de sua mãe, Noemi Schramm, ocorrido na manhã desta segunda-feira, 22.
A informação do falecimento gerou manifestações de apoio e condolências de amigos, colegas de trabalho e lideranças políticas, especialmente em Vilhena e região, onde Newton Schramm atua na área jurídica e mantém ampla relação profissional e institucional.
Luizinho Goebel destacou o momento de luto vivido pela família e se solidarizou com Newton Schramm, demais familiares e amigos. Segundo o parlamentar, a perda de uma mãe representa um momento de profunda dor, que exige respeito, acolhimento e união.
Noemi Schramm era reconhecida pelo vínculo familiar e pela trajetória de dedicação à família, deixando filhos, netos e demais parentes. Informações sobre velório e sepultamento não foram detalhadas até o momento.
A manifestação do deputado reforça o gesto de respeito e apoio à família enlutada neste momento delicado, marcado por homenagens e mensagens de conforto vindas de diferentes setores da sociedade.
