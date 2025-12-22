Lúcio Mosquini participa de entrega de 11 implementos agrícolas em Vale do Anari: a maior já realizada no município

Publicada em 22/12/2025 às 11h35
O município de Vale do Anari recebeu, neste domingo (21), a entrega de 11 implementos agrícolas, considerada a maior ação desse tipo já realizada de forma simultânea na cidade. A agenda foi divulgada pelo deputado federal Lúcio Mosquini (MDB), autor do post que detalha a iniciativa e a articulação do seu mandato junto ao município.
De acordo com a publicação, a entrega contou com a presença do prefeito Cleone Lima, do deputado estadual Dr. Luiz do Hospital, vereadores, secretários municipais, equipe da prefeitura e representantes da comunidade local, incluindo produtores rurais que serão diretamente atendidos com o uso dos equipamentos.
Segundo as informações divulgadas por Lúcio Mosquini, a ação é resultado do trabalho do seu mandato em parceria com a gestão municipal, com foco no fortalecimento da agricultura local. Os implementos agrícolas passam a integrar a estrutura pública do município e serão utilizados para atender demandas do setor produtivo rural.
Ainda conforme o deputado federal, o investimento destinado à aquisição dos equipamentos supera R$ 1,5 milhão. Os recursos foram aplicados na compra de implementos voltados à ampliação da capacidade produtiva, com o objetivo de oferecer melhores condições de trabalho aos produtores que dependem da atividade rural como principal fonte de renda.
No post, Mosquini afirmou que a entrega representa um compromisso com o município e com os agricultores locais. “Essa foi a maior entrega de implementos agrícolas já realizada de uma só vez no município, fruto do nosso mandato e do compromisso com o povo de Anari, com a gestão municipal e, principalmente, com o produtor rural”, declarou.
A publicação também destaca que a iniciativa integra um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da agricultura nos municípios de Rondônia, por meio da destinação de recursos para equipamentos considerados essenciais ao desenvolvimento da produção no campo.
A agenda em Vale do Anari, conforme relatado pelo deputado federal, faz parte da atuação parlamentar direcionada ao apoio às administrações municipais e à execução de investimentos voltados ao setor agrícola no interior do estado.
