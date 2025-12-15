Lívia Andrade se irrita com Nicole Bahls por uso de camarim, diz colunista
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 15/12/2025 às 15h00
Nos acompanhe pelo Google News

Os bastidores do programa “Domingão com Huck” foram marcados por um momento de tensão envolvendo Lívia Andrade e Nicole Bahls durante uma gravação recente. A informação foi divulgada pela coluna de Fábia Oliveira e aponta para um desentendimento ocorrido nos camarins da atração.

Segundo relatos, Nicole Bahls precisou gravar um conteúdo publicitário de forma rápida e procurava um espaço com melhor iluminação. Ao encontrar o camarim de Lívia Andrade sem a apresentadora no local, Nicole pediu autorização à estilista responsável pelo figurino, que liberou a entrada.

A ex-panicat permaneceu no espaço por cerca de três minutos, tempo suficiente para finalizar a gravação. No entanto, ao retornar ao camarim, Lívia demonstrou incômodo com a situação e solicitou que Nicole deixasse o local, afirmando que precisava se trocar.

Ainda de acordo com a coluna, Lívia reclamou com membros da equipe sobre o uso do camarim sem sua autorização direta, destacando que o ambiente abriga objetos pessoais e deve ser tratado como um espaço privado.

Após a repercussão interna do episódio, Nicole teria procurado Lívia para pedir desculpas, explicando que entrou no camarim por uma necessidade técnica e com aval da profissional responsável pelo figurino. Apesar da tentativa de apaziguar o conflito, o clima não teria sido totalmente resolvido.

Fontes relataram que Lívia enviou posteriormente um áudio à colega, reforçando que qualquer acesso ao camarim deveria ser solicitado diretamente a ela. O episódio, segundo a coluna, deixou os bastidores do programa em um clima distante do habitual.

Lívia Andrade Nicole Bahls Domingão com Huck bastidores da TV desentendimento Globo camarim polêmica nos bastidores televisão brasileira celebridades
Imprimir imprimir