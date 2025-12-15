Lívia Andrade se irrita com Nicole Bahls por uso de camarim, diz colunista

Publicada em 15/12/2025 às 15h00
Os bastidores do programa “Domingão com Huck” foram marcados por um momento de tensão envolvendo Lívia Andrade e Nicole Bahls durante uma gravação recente. A informação foi divulgada pela coluna de Fábia Oliveira e aponta para um desentendimento ocorrido nos camarins da atração.
Segundo relatos, Nicole Bahls precisou gravar um conteúdo publicitário de forma rápida e procurava um espaço com melhor iluminação. Ao encontrar o camarim de Lívia Andrade sem a apresentadora no local, Nicole pediu autorização à estilista responsável pelo figurino, que liberou a entrada.
A ex-panicat permaneceu no espaço por cerca de três minutos, tempo suficiente para finalizar a gravação. No entanto, ao retornar ao camarim, Lívia demonstrou incômodo com a situação e solicitou que Nicole deixasse o local, afirmando que precisava se trocar.
Ainda de acordo com a coluna, Lívia reclamou com membros da equipe sobre o uso do camarim sem sua autorização direta, destacando que o ambiente abriga objetos pessoais e deve ser tratado como um espaço privado.
Após a repercussão interna do episódio, Nicole teria procurado Lívia para pedir desculpas, explicando que entrou no camarim por uma necessidade técnica e com aval da profissional responsável pelo figurino. Apesar da tentativa de apaziguar o conflito, o clima não teria sido totalmente resolvido.
Fontes relataram que Lívia enviou posteriormente um áudio à colega, reforçando que qualquer acesso ao camarim deveria ser solicitado diretamente a ela. O episódio, segundo a coluna, deixou os bastidores do programa em um clima distante do habitual.
