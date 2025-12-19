Lideranças reconhecem trabalho do Depuitado Cirone Deiró nos municípios e distritos rondonienses

Publicada em 19/12/2025 às 13h40
O trabalho desenvolvido pelo deputado estadual (União Brasil) garantiu investimentos para os mais diversos setores dos municípios e distritos rondonienses, durante este ano de 2025. Sua atuação tem recebido reconhecimento de lideranças políticas e de representantes de segmentos sociais. “O Cirone é uma máquina de trabalho, que está sempre apresentando uma série de pedidos e quando ele pede, eu não nego, porque sei que é para ajudar o nosso Estado”, disse o governador, coronel Marcos Rocha.
Cacoal, base eleitoral de Cirone Deiró, recebeu investimentos em todas as áreas. O município foi contemplado com recursos para a construção de um centro de diagnóstico do câncer, de um novo terminal rodoviário, de praças públicas, de pavimentação asfáltica de 140 ruas, obras de drenagem, além de outros benefícios, como reforma e ampliação de escolas, recuperação de estradas rurais e viabilização de recursos para a aquisição de equipamentos e implementos agrícolas. “Temos a construção da nova rodoviária, que será um marco deixado pelo Cirone em nossa cidade, a drenagem da Rua Uirapuru, que resolveu os problemas que vinham sendo enfrentados pelos moradores há tantos anos e várias outras obras espalhadas pela cidade”, disse o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria.
A presidente da Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (Assdaco), Vera Bianchini, disse que além de assegurar recursos para a manutenção da enfermaria e construção de um centro de diagnóstico, o deputado é um apoiador contínuo de todo o trabalho desenvolvido pela Assdaco e o mediador na busca de soluções para os mais diversos problemas enfrentados pela associação. “O Cirone é um político que conecta pessoas”, disse Vera.
O agricultor Fredson Delarmelino, presidente da Associação Astra, disse que os produtores da sua região já receberam maquinário, implementos, mudas de café e outros benefícios, por meio de recursos assegurados por Cirone. Fredson também destacou o avanço da agricultura familiar no Estado de Rondônia. “Antes, quando a gente falava que era produtor rural, as pessoas viravam a cara, hoje, nos olham com admiração”, disse.
De acordo com o deputado, a união de forças é uma forma eficaz de resolver os problemas enfrentados pelas pessoas e buscar o desenvolvimento dos municípios. “O trabalho de parceria tem resultado em ações concretas, garantindo avanço nas mais diversas áreas do nosso Estado”, disse Cirone.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!