“Já tô velho”: Rodrigo Faro explica por que dispensou papéis em novelas da Globo

Mesmo sem contrato com a Record desde o fim de 2024, Rodrigo Faro segue recebendo convites importantes. O apresentador contou que foi procurado pela Globo para atuar em Três Graças, a atual novela das nove, e em Quem Ama, Cuida, prevista para 2026. Apesar do interesse da emissora, ele recusou os papéis.
Faro explicou que o principal motivo foi a logística exigida por uma trama longa. Ele afirmou que já viveu a experiência de morar no Rio de Janeiro longe da família enquanto era ator fixo da Globo e não deseja repetir a rotina. “Novela é complicado nessa altura da vida, ter que vir morar no Rio e deixar minhas filhas. Vivi isso por 11 anos”, disse.
O apresentador acrescentou que não consegue mais se ver envolvido em um compromisso que exige meses de gravação e dedicação exclusiva. Entretanto, não descarta participações curtas. “Se for algo pontual, tudo bem. Mas novela é uma pauleira. Já tô velho, quero dar uma descansada”, brincou.
Mesmo recusando a teledramaturgia, Faro garantiu que não pretende deixar o público órfão como comunicador. Ele reforçou que seu foco é continuar como apresentador — seja na Globo ou em outra emissora — desde que o projeto desperte entusiasmo. “Quero trabalhar com algo que me faça brilhar os olhos. Esses próximos 50 anos eu quero ser feliz, me desafiar, fazer coisas novas”, declarou ao UOL.
Ele também comentou que sua participação no “Dança dos Famosos” foi motivada pelo desejo de experimentar formatos diferentes e testar seus limites. “Topei porque eu poderia me brincar, me desafiar, gerar entretenimento”, disse. Sem revelar planos concretos, encerrou com expectativa: “Vamos ver, quem sabe?”.
