IPAM supera R$ 126 milhões em rendimentos e adota restrições nos investimentos

Publicada em 23/12/2025 às 16h02
O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho (IPAM) fechou 2025 com mais de R$ 126 milhões em ganhos nas aplicações financeiras da Previdência. Trata-se do maior resultado real registrado desde a criação do Instituto, alcançado a partir de decisões técnicas voltadas à preservação dos recursos dos servidores.
No mesmo período, a carteira de investimentos do IPAM apresentou rentabilidade de 12,09%, desempenho que superou a meta atuarial em 32,57%. Na prática, esse resultado representou milhões de reais adicionais no caixa previdenciário, valor equivalente a longos períodos de pagamento de aposentadorias e pensões, o que reforça a capacidade financeira do sistema.
O desempenho não decorreu de operações de risco. A gestão adotou uma estratégia baseada em critérios técnicos, com foco em segurança, previsibilidade e controle. O crescimento ocorreu junto com a redução da exposição a fatores externos, movimento pouco comum na administração pública previdenciária.
Gestão adotou uma estratégia baseada em critérios técnicos, com foco em segurança, previsibilidade e controle
Em 2025, o IPAM também alterou sua Política de Investimentos. Após análise técnica e decisão unânime do Comitê de Investimentos (COMIN), o Instituto passou a aplicar recursos apenas em instituições financeiras classificadas nos níveis S1 e S2, considerados os mais elevados em critérios de solidez. Instituições com perfil especulativo ficaram fora da carteira.
A medida afastou o IPAM de riscos observados recentemente no mercado financeiro nacional. Em meio a apurações envolvendo outras previdências e instituições financeiras, como o caso do Banco Master, o Instituto esclareceu, de forma oficial, que não possui nem nunca teve qualquer aplicação vinculada a esse banco.
Com patrimônio superior a R$ 1,18 bilhão, o IPAM opera com regras claras, registros formais e decisões colegiadas. Cada aplicação segue parâmetros técnicos definidos, com acompanhamento permanente e foco exclusivo na proteção dos recursos dos servidores municipais.
O resultado de 2025 reúne três pontos centrais: aumento real do patrimônio, cumprimento e superação da meta atuarial e ausência de exposição a operações questionadas no mercado financeiro. É dinheiro público aplicado com critério, rastreabilidade e foco na previdência de quem contribui ao sistema.
“Para os servidores, o resultado garante aposentadorias e pensões protegidas, com recursos suficientes e regras claras. Para a Prefeitura, fortalece o equilíbrio financeiro e reduz riscos que recaem sobre o orçamento público. E para a gestão, consolida um modelo de decisão técnica, preventiva e responsável no uso do dinheiro público”, comentou o prefeito Léo Moraes.
“Esse resultado demonstra que é possível obter alta rentabilidade sem expor o patrimônio dos servidores a riscos desnecessários. Optamos por critérios técnicos rigorosos, previsibilidade e total rastreabilidade. A Previdência não pode ser um laboratório de apostas financeiras ", disse Júlio César de Souza Ferreira, Coordenador Administrativo e Financeiro do Ipam.
“O IPAM vive um momento histórico de solidez e responsabilidade. Cada decisão foi tomada com base técnica, colegiada e focada exclusivamente na proteção do futuro dos servidores. É uma gestão que pensa hoje para garantir segurança amanhã”, explicou Claudineia Araujo de Oliveira Bortolete, Diretora e Presidente do Ipam.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!