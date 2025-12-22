Inscrições da chamada escolar municipal 2026 começam em janeiro; O prazo encerra no dia 15 de janeiro

Publicada em 22/12/2025 às 10h20
Promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), o chamamento escolar para a matrícula de alunos na rede municipal no ano letivo de 2026 será aberto com as vagas disponíveis a partir do próximo dia 8 de janeiro.
O chamamento escolar é destinado às crianças a partir de 2 anos de idade que estão fora da rede municipal de ensino. O período para solicitação das vagas vai até 15 de janeiro, e o resultado será divulgado em edital no dia 19 do mesmo mês.
De acordo com a diretora de Políticas Institucionais da Semed, Roseli Vieira, antes da abertura do chamamento foi necessário readequar mais de 400 alunos que estavam distribuídos em escolas particulares por falta de vagas em 2025 — situação que já foi totalmente solucionada para 2026.
“Nós estamos encerrando, até o final do mês de dezembro, todas as questões relacionadas às vagas nas escolas de ensino fundamental para os alunos que já atuam na rede. Depois disso, abriremos as vagas disponíveis no nosso sistema escolar nesse chamamento que acontece entre os dias 8 e 15 de janeiro”, explicou Roseli Vieira.
Para participar do chamamento, os pais devem acessar o Portal da Prefeitura, onde terão acesso ao edital vigente com todas as normas e a documentação necessária para o processo.
