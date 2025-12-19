INÉDITO: Governo de Rondônia anuncia novidade para economia em 2026 com lançamento da Semana Automotiva

Publicada em 19/12/2025 às 11h25
O lançamento da Semana Automotiva acontece nesta quinta-feira (18), às 19h, em Porto Velho, e demonstra o compromisso do Governo de Rondônia em impulsionar ainda mais a economia rondoniense em 2026, uma das melhores do Brasil. Com foco no polo automotivo da Av. Nações Unidas, o evento acontecerá de 26 a 31 de janeiro, com descontos, promoções e serviços diferenciados para os consumidores, além de exposição de veículos antigos e circuito de kart.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca que a iniciativa busca apoiar os lojistas para transformar a Avenida Nações Unidas em um centro de oportunidades e de negócios automotivos. “A Semana Automotiva chega para acelerar ainda mais a economia de Rondônia. É uma iniciativa estratégica para unir lojistas, prestadores de serviço e consumidores em uma semana de ofertas exclusivas, melhorando o ambiente de negócios e fortalecendo a economia”, afirma.
A Semana Automotiva tem projeção de impactar positivamente 80 lojistas, desde concessionárias a oficinas
De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), o investimento de R$ 484.047,00, recurso próprio do governo de Rondônia por meio Fundo de Investimento e de Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia (Fider), aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia (Conder), abrange maior visibilidade com comunicação estratégica e capacitação gratuita, com suporte técnico e tecnológico para as empresas participantes. O evento terá foco principal na Avenida Nações Unidas, estendendo-se pelos bairros Centro, São Cristóvão, Nossa Senhora das Graças, Mato Grosso e Trevo do Roque.
De acordo com o titular da Sedec, Lauro Fernandes, a Semana Automotiva tem projeção de impactar positivamente 80 lojistas, desde concessionárias, oficinas, autopeças, pintura, som automotivo a blindagem, e deve alcançar 10 mil consumidores de Porto Velho e região em busca de veículos, manutenção e acessórios. “O setor automotivo é importante para que a economia prospere. Ao apoiar desde a oficina do bairro até a grande concessionária, a Semana Automotiva injeta impulsiona a economia, gera empregos e beneficia quem busca qualidade e preço justo. É o progresso de Rondônia em movimento.”
Cronograma da Semana Automotiva — uma semana de ofertas, uma cidade em movimento:
18/12/2025: Lançamento Oficial na sede da Facer, na avenida Calama, 3250, Embratel (19h).
22/01/2026: Entrega dos kits de identificação para as empresas e palestra empresarial.
23/01/2026: Segundo dia de palestras técnicas e motivacionais.
26 a 31/01/2026: Semana Automotiva – Descontos e promoções direto nos estabelecimentos.
