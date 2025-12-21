Governador de Rondônia recebe reconhecimento nacional em premiação da Fenacom

Publicada em 21/12/2025 às 09h50
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, recebeu na sexta-feira (19) o troféu da Federação Nacional dos Comunicadores (Fenacom), realizada), na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO). Pela segunda vez foi reconhecido na premiação que homenageia profissionais da comunicação e personalidades públicas que contribuem para o fortalecimento e do desenvolvimento social.
A cerimônia reuniu autoridades estaduais, representantes dos poderes constituídos e comunicadores. Representando o governador de Rondônia, o diretor geral do Detran, Sandro Ricardo Rocha dos Santos destacou a importância do reconhecimento e ressaltou o papel da comunicação como instrumento de transformação social, integração e transparência. "A Comenda Fenacom 2025 simboliza o reconhecimento àqueles que defendem uma comunicação ética, responsável e comprometida com a verdade, especialmente em um contexto marcado pelo crescimento das plataformas digitais. Os profissionais da imprensa são fundamentais para aproximar o poder público da sociedade e fortalecer os pilares democráticos, " ressaltou.
Em seu pronunciamento, o presidente nacional da Fenacom, Fábio Camilo, compartilhou momentos de sua trajetória pessoal e destacou a importância da união entre os comunicadores. Ele também ressaltou a expansão da federação, que atualmente está presente em cerca de 20 estados brasileiros, e reforçou o compromisso da entidade com a valorização da categoria, a defesa da liberdade de imprensa e a melhoria das condições de trabalho dos profissionais da comunicação.
Ao final do evento, foram entregues comendas a autoridades, comunicadores e representantes do poder público que se destacaram por suas contribuições à sociedade. Entre os homenageados o secretário titular Estadual de Comunicação, Renan Fernandes e o adjunto, Francisco Holanda, reconhecidos pelo apoio institucional e pelo trabalho desenvolvido em prol do fortalecimento da comunicação e das ações públicas no estado.
A solenidade foi encerrada com a entrega das honrarias e agradecimentos aos participantes, reafirmando a valorização da comunicação e da ética profissional.
