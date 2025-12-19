Função do deputado é agir não denunciar, advogado questiona cobrança de pedágio na BR 364, Programa EmagreCER em Vilhena

Publicada em 19/12/2025 às 14h00
Denúncia?I – Após uma visita ao Hospital e Pronto Socorro João Paulo II, o deputado federal Rafael Fera Podemos-RO) “denunciou” a situação como um colapso na saúde pública estadual. Constatou o que todos já sabem como a falta de estrutura, carência de profissionais e condições precárias de atendimento. Interessante, que uma das funções de parlamentar é realmente fiscalizar, como fez o deputado, mas quem tem que “denunciar” é o povo. O parlamentar tem que tomar providências e procurar soluções para os problemas. Pacientes aguardando atendimento, insalubridade, pessoas atendidas em macas improvisadas nos corredores, outros em colchões pelo chão são situações que existem há décadas, no JP II, não é nenhuma novidade. No material encaminhado pelo deputado sobre a “visita” ao JP II encaminhado por sua assessoria, não tem uma linha sobre o trabalho dos servidores, dos enfermeiros, dos médicos, que enfrentam a situação “denunciada” pelo deputado, que deve buscar solução para os problemas da comunidade. É o fim da rosca...
Pedágios – O trecho da BR 364 entre Porto Velho a Vilhena, com aproximadamente 700km, conhecido como “Corredor da Morte”, devido aos inúmeros acidentes, a maioria com óbitos, foi terceirizado e teve como vencedor o Consórcio 4UM/Opportunity, que tem a responsabilidade de restaurar e preservar o trecho nos próximos 30 anos. Para isso estariam sendo investidos mais de R$ 10,1 bilhões, no período, em trechos com obras de duplicação, terceiras pistas, passarelas, conservação, serviços de emergência, dentre outras atribuições, além da cobrança de pedágio, lógico. O consórcio já assumiu o comando do trecho da BR 364 e está trabalhando nas obras de adequação, conforme determina o contrato, mas a pressa maior está na construção das sete praças de pedágios, a maioria já em condições de funcionamento. A princípio com testes para a posterior cobrança, que será automática, pelo sistema Free Flow, ou seja, o veículo não para. Segundo o contrato, a cobrança só poderá ser efetuada, após 24 meses e que a meta do período esteja cumprida.
Pedágios II – O advogado Caetano Netto, um constante vigilante de práticas que prejudiquem o povo, seja social, econômica ou pública está cobrando da empresa concessionária Rodovia Nova 364, para que comprove o cumprimento das metas previstas no contrato de concessão e solicitou, que seja suspenso, imediatamente, a implantação do sistema de pedágio automático. Em sua denúncia ao Ministério Público Federal (MPF), Caetano Netto afirmou que a empresa, tem que realizar os serviços previstos em contrato para poder cobrar pedágio. Os principais postos da representação judicial são a suspensão da cobrança, porque a concessionária não atingiu o mínimo de ações para iniciar a cobrança de pedágio, ilegalidade da multa no caso de atraso no pagamento de 30 dias, pontuação na CNH com perda de 5 pontos aos proprietários de veículos que não quitarem a dívida, dentre outras exigências. "É indispensável proibir a cobrança de pedágio... bem como a proibição de lançamentos de 'pontos' na CNH”, disse Caetano Neto.
EmagreCER – A iniciativa da Prefeitura de Vilhena com o lançamento esta semana, de o Programa Emagre(CER), que visa o combate a obesidade humana merece atenção pela sua importância social. O prefeito Flori Cordeiro (Podemos) em parceria com o deputado federal Fernando Máximo (UB), ex-secretário de Estado da Saúde, possibilita, que às pessoas do município que tenham problemas de obesidade, possam ser atendidas pela prefeitura, que disponibiliza o medicamento Monjaro. O acompanhamento no combate e controle da obesidade visando a melhoria da qualidade de vida das pessoas com a prevenção de doenças como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares. A aplicação do programa é de responsabilidade do Centro Especializado em Reabilitação-CER de Vilhena
EmagreCER II – A equipe do CER terá função fundamental para a eficácia na formatação do projeto com acompanhamento médico contínuo, orientação nutricional e monitoramento clínico, que garantem segurança, eficácia e resultados positivos possibilitando melhor qualidade de vida às pessoas. O projeto do prefeito Flori com apoio do deputado federal Fernando Máximo deve ser aplicado em outros municípios, onde existem, a exemplo de Vilhena, pessoas em busca de melhores condições de vida combatendo e controlando a obesidade, problema na área de saúde, que não afeta somente o Brasil, mas o mundo. O deputado Fernando Máximo é médico e teve passagem positiva na Sesau (Secretaria de Saúde do Estado), em período difícil, quando o planeta enfrentou a covid-19, que matou muita gente. O trabalho de Flori e Máximo deve ser aplicado em outros municípios e melhorar as condições de vida de muitas pessoas,
Respigo
Os trabalhos legislativos na Assembleia Legislativa, apesar de o recesso parlamentar iniciar na segunda-feira (22) continuam acelerados. Há possibilidade de reunião extraordinária na terça-feira (23), antevéspera de Natal, mas estava confirmado, somente comentários de bastidores +++Os esportistas, amantes do futebol terão um domingo (21) dos mais aguardados. Decidem a Copa do Brasil Vasco e Corinthians, no Maracanã, a partir das 17h com ingressos já esgotados +++ No jogo de ida realizado na quarta-feira (17) ficou empatado em 0x0. No domingo, uma vitória simples garante o título +++ Ocorrendo novo empate, não importa o placar, teremos cobranças de pênaltis. O campeão levará para os cofres do clube cerca de R$ 101 milhões e o vice em torno de R$ 77 milhões +++ O Paraná ficou este ano sem representantes no Campeonato Brasileiro. Mas para 2026 seus dois maiores clubes, Coritiba e Athletico estarão de volta, pois foram campeões e vices no Brasileirão B deste ano.
