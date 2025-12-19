Forças sindicais se unem para ter “DNA” representativo na Câmara Federal e na Assembléia Legislativa de Rondônia

Publicada em 19/12/2025 às 11h21
Porto Velho foi palco, nesta quinta-feira, de um movimento político-sindical articulado e simbólico. Durante o Congresso do Sistema Diretivo e o XX Contrasef do SINDSEF-RO, servidores públicos federais anunciaram o lançamento do atual presidente da entidade, Almir José(PDT), como pré-candidato a deputado federal. No mesmo ato político, foi firmado um acordo recíproco de apoio à pré-candidatura de Lionilda Simão, conhecida como Léo do Sintero(PT), para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Rondônia.
O gesto vai além de uma simples sinalização eleitoral. Representa a convergência de duas trajetórias construídas na LUTA sindical, com forte vínculo com as bases e atuação direta na defesa dos direitos dos trabalhadores da educação e do serviço público federal. Ambos carregam o que lideranças definiram como “DNA” sindical, elemento que confere REPRESENTATIVIDADE com LEGITIMIDADE às pré-candidaturas.
O congresso, que reuniu dirigentes, delegados e convidados de várias regiões do estado, teve como eixo central o debate sobre gestão sindical, plano de lutas e análise de conjuntura, reforçando a necessidade de ampliar a presença dos servidores nos espaços institucionais de poder.
A avaliação predominante foi de que Rondônia vive um déficit histórico de representação política oriunda do movimento sindical.
Ao selarem o apoio mútuo, SINDSEF e SINTERO sinalizam unidade estratégica. A leitura interna é clara: fortalecer candidaturas que conhecem a realidade da categoria, falam a linguagem da base e transformam a experiência sindical em instrumento de atuação parlamentar.
O movimento marca um novo capítulo na articulação política dos servidores, que passam a disputar o debate eleitoral com nomes forjados na luta coletiva e na defesa permanente do serviço público. Somados, os dois sindicatos representam mais de 35 mil filiados diretos. Um universo que pode chegar a mais de 100 mil eleitores no agregado familiar
