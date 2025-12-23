Exposição valoriza produções artísticas de crianças da Educação Especial na Semed

Publicada em 23/12/2025 às 12h02
A Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho (Semed) recebe, até a próxima quarta-feira, 24/12, a exposição de pinturas em tela produzidas por crianças da Educação Especial da Escola Meu Pequeno Jones – Extensão. As obras estão expostas no hall de entrada da Semed, localizada na rua Elias Gorayeb, 1514, Nossa Senhora das Graças, e podem ser visitadas pelo público durante o horário de expediente.
A mostra integra o Projeto de Arte “Janelas da Imaginação: Expressar, Sentir e Criar”, desenvolvido ao longo do segundo semestre com crianças atendidas pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE), na modalidade de Educação Infantil, sob a orientação da professora Luciana Gusmão.
O projeto utiliza a arte como ferramenta de expressão, comunicação e desenvolvimento, especialmente para crianças da Educação Especial, respeitando o ritmo, as habilidades e as singularidades de cada aluno. Por meio da arteterapia, as atividades contribuem para o fortalecimento da autonomia, da criatividade, da coordenação motora, da autoestima e da interação social.
Para o secretário municipal de Educação, Leonardo Leocádio, a iniciativa reforça o compromisso da gestão com uma educação verdadeiramente inclusiva. “Quando valorizamos a arte produzida por nossas crianças da Educação Especial, estamos reconhecendo suas potencialidades, suas emoções e suas formas únicas de se expressar. Essa exposição é um convite para que a sociedade enxergue a inclusão como um valor essencial da educação pública”, destacou.
As atividades do projeto foram desenvolvidas de forma lúdica, sensorial e adaptada, em oficinas que envolveram pintura em tela e papel, exploração de cores, formas e texturas, além da utilização de técnicas variadas, como pincéis, esponjas, dedos, estêncil e rolinhos. Todo o processo priorizou a escuta sensível, a mediação afetiva e a valorização do percurso criativo de cada criança.
Cada obra exposta representa não apenas um produto artístico, mas o reconhecimento das conquistas, da autonomia e da singularidade de cada aluno.
A Semed convida a comunidade a visitar a exposição e conhecer de perto o universo criativo das crianças, reafirmando o papel da educação inclusiva na construção de uma sociedade mais justa, sensível e acolhedora.
