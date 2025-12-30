Exonerações ligadas ao vice não são novidades; a 'lacração' do vereador medíocre; e PL pode virar caricatura

Publicada em 30/12/2025 às 11h37
RESENHA POLÍTICA
ROBSON OLIVEIRA
EXONERAÇÕES
Não há propriamente novidade nas exonerações promovidas pelo governador Marcos Rocha de nomes ligados ao vice-governador Sérgio Gonçalves. A canetada, prerrogativa exclusiva do chefe do Executivo estadual, apenas confirma o que já se sabia: Rocha pretende ir até o fim do mandato agarrado ao timão, ainda que o barco faça água. Tampouco é nova a conhecida lentidão com que o governador se decide a dispensar figuras dos escalões superiores. Em Marcos Rocha, a hesitação virou método administrativo. Justifica a demora para evitar injustiças.
EXONERAR
Em governos minimamente funcionais, auxiliares que conspiram contra o próprio governo costumam ser exonerados sem cerimônia. Não é o caso aqui. A paciência quase oriental de Marcos Rocha diante de insubordinações beira a contemplação filosófica. Ele observa, mastiga, digere e só depois, se ainda houver clima, age. Até lá, o governo vai sangrando em silêncio.
MÉTODO
Esse comportamento, repetido ao longo de seis anos, projeta no meio político a imagem de um governante frouxo e vacilante. O exemplo mais didático é o do secretário de Saúde, coronel Jeferson, que expôs o governo e o próprio governador sem sofrer sequer uma reprimenda pública. Cada governante tem seu estilo, é verdade. O de Marcos Rocha parece ser o da condescendência crônica.
EXPRESSÃO
Há no folclore político brasileiro a expressão “até o café esfria”, usada para ilustrar a perda de prestígio e autoridade de um governante em fim de mandato. Normalmente, isso ocorre após a eleição do sucessor, que esvazia o poder de quem ainda ocupa a cadeira. O problema é quando o café esfria antes da hora.
IMPACTO
Faltam mais de dez meses para a eleição. Tempo suficiente para que o governador de plantão não seja tratado como uma “vaca de presépio”, resignada e decorativa. Se Marcos Rocha realmente pretende governar até o último dia, ainda há espaço para um freio de arrumação, especialmente em áreas críticas como Saúde, Segurança e DER, vitrines permanentes das fragilidades administrativas.
TEMPO
O que falta ao governador é assumir as rédeas do próprio governo. Tempo há de sobra. O que não há é lealdade entre alguns auxiliares que jogam contra, chutam por baixo da mesa e fingem devoção pública. Tudo sem pejo.
LACRAÇÃO
Nem toda palhaçada digital rende aplauso. Muitas resultam apenas em vexame. Exemplo acabado é o vereador de Porto Velho Pastor Bruno, do PL, que protagonizou mais uma de suas macaquices ao pular feito perneta em protesto contra a marca de sandálias Havaianas, acusada de promover propaganda ideológica subliminar. O resultado foi previsível: quem acabou lacrado foi o próprio edil, conhecido mais pelas presepadas do que por qualquer defesa concreta dos interesses do eleitor.
GOLPEADO
Percebendo a bobagem e a ausência de aplausos, apagou o vídeo numa tentativa tardia de conter o vexame. Convém ao eleitor ficar atento a esse tipo de político que troca a fé cristã por histrionismo barato em busca de projeção pessoal. Pastor Bruno pertence à categoria dos que ingressam na política para salvar a si mesmos. Além de tosco na internet, é obtuso na política.
AMBIÇÃO
Apesar de vereador de primeiro mandato, o Pastor Bruno já ambiciona voos mais altos em 2026, seja para deputado estadual, seja federal. Para isso, resolveu estrear como dublê de Saci em frente à loja do Véio da Havan. O saldo foi devastador: desaprovação geral, inclusive do rebanho que diz representar.
CARICATURA
O PL precisará conter esse tipo de cena se não quiser se transformar, em 2026, num partido caricato. Para conquistar o eleitor do centro, talvez seja mais prudente começar o ano com os dois pés no chão, em vez de pular numa perna só. A ambição desmedida do vereador não produz protagonismo, apenas constrangimento.
MEDÍOCRE
Uma visita aos anais da Câmara Municipal explica o desespero performático. A produção legislativa do edil é tão medíocre que ajuda a entender as cenas dantescas encenadas para a internet. Pela atuação apresentada, nem o “Poderoso” o salvaria do óbvio: falta conteúdo, sobra caricatura.
FESTAS
O ano que parte leva consigo nossas sombras, mas deixa-nos o rastro de quem aprendeu que viver é o exercício constante de se despedir do que fomos para abraçar a urgência do que ainda podemos ser. Ainda que o caminho guarde o silêncio de quem partiu e as ausências que o tempo não preenche, honramos essas lacunas transformando a saudade em alicerce para novos passos. Pois, no balanço final, as perdas não são apenas subtrações, mas o convite solene para que o otimismo floresça, teimoso e firme, sobre as cinzas do que ficou para trás. Estas são as últimas reflexões que a coluna e o podcast Resenha Política deixam aos milhares de leitores e seguidores, Feliz 2026.
INVESTINDO
A Energisa Rondônia segue acelerando no caminho da sustentabilidade e da responsabilidade social. Por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em 2025, a distribuidora oficializou 13 entregas de projetos de eficiência energética em diferentes municípios do estado, com investimentos que ultrapassam R$ 4 milhões.
CONTEMPLADOS
As ações contemplaram principalmente unidades de saúde e instituições sociais, com a substituição de equipamentos antigos por tecnologias mais eficientes, como ar-condicionado de alto rendimento, lâmpadas de LED, placas solares e aparelhos de refrigeração.
ECONOMIA
Somadas, as iniciativas proporcionam uma economia anual de mais de 1,5 GWh (gigawatt-hora), além da redução de cerca de 190 toneladas de CO₂ (dióxido de carbono), principal gás causador do efeito estufa. A energia economizada com os projetos equivale ao consumo médio anual de centenas de casas populares, considerando residências com gasto médio de 200 kWh/mês.
BENEFICIADOS
Além da área da saúde, o Programa de Eficiência Energética (PEE) da Energisa Rondônia também contemplou instituições sociais em diferentes municípios do estado. Em Vilhena, foram beneficiadas a APAE e o Lar de Idosos Maria Tereza da Lamarta. Já em Jaru, os investimentos chegaram ao Lar do Idoso Manoel Clemente de Souza. O programa também atendeu a Pestalozzi, no município de Ouro Preto do Oeste, e o CENAPE (Centro de Atendimento às Pessoas Especiais), em Pimenta Bueno.
PROJETOS
Essas entregas garantem mais conforto, redução de custos operacionais e melhoria direta na qualidade do atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade.Segundo Camila Lopes, analista de Eficiência Energética da Energisa, os investimentos refletem um compromisso que vai além da economia financeira.“Os projetos do Programa de Eficiência Energética são pensados para gerar impacto social e ambiental positivo. Ao investir em equipamentos mais eficientes e em energia solar, conseguimos reduzir o consumo, aliviar os custos das instituições e ainda contribuir para a sustentabilidade, beneficiando toda a sociedade”, destaca Camila.
COMPROMISSOS
Desde 2018, a distribuidora já investiu mais de R$ 70 milhões em eficiência energética no estado, beneficiando organizações sociais, hospitais, escolas e serviços públicos. Os projetos já proporcionam uma economia anual de aproximadamente 25 mil MWh, energia suficiente para abastecer mais de 10 mil residências populares. Além disso, já evitaram a emissão de cerca de 3,1 mil toneladas de CO₂.
