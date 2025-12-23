Entrega de 592 moradias do Minha Casa, Minha Vida marca fim de ano em Porto Velho; programa beneficiará centenas de famílias

Publicada em 23/12/2025 às 10h27
A Prefeitura de Porto Velho realiza na próxima segunda-feira, 29 de dezembro de 2025, às 9h, a solenidade de entrega de empreendimentos habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida. O evento acontece no Condomínio Porto Madeiro V, localizado na Avenida Amazonas, nº 9.370, bairro Socialista.
Ao todo, serão entregues 592 unidades habitacionais, beneficiando centenas de famílias que aguardavam há anos pela conclusão das obras. O Porto Madeiro V conta com 288 unidades, viabilizadas pela Prefeitura de Porto Velho, enquanto o Porto Madeiro II reúne 304 unidades, todas executadas dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal.
As entregas representam o encerramento de um ciclo de espera para as famílias contempladas, que finalizam o ano de 2025 com a conquista da casa própria e iniciam 2026 já instaladas em seus novos lares.
Os empreendimentos integram um Termo de Cooperação firmado em 2013 entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Porto Velho, com o objetivo de viabilizar conjuntos habitacionais como Porto Madeiro I a V, Porto Belo I a IV e Porto Fino, dentro do Programa Nacional de Habitação Urbana.
Durante a execução, os empreendimentos Porto Madeiro II e Porto Madeiro V enfrentaram paralisações em razão de problemas com a construtora responsável. As obras foram retomadas em 2025, permitindo a conclusão e entrega das unidades agora destinadas à população.
Segundo o secretário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade - Semdec, Raimundo Alencar, a entrega simboliza um compromisso cumprido pela gestão municipal. “Estamos falando de um direito fundamental. Essas famílias esperaram por mais de uma década e hoje recebem as chaves da casa própria. A Prefeitura atuou com responsabilidade e articulação institucional para destravar obras paradas e garantir dignidade às pessoas”, destacou.
A solenidade contará com a presença de autoridades municipais e representantes do Governo Federal.
