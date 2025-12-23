ENERGISA faz doação de mudas de castanheiras e outras espécies para Sedam

Publicada em 23/12/2025 às 10h15
Em 2025, a Energisa realizou a doação de 690 mudas de espécies nativas da região amazônica para o viveiro da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental (Sedam). Destas, mais de 500 foram castanheiras-do-Brasil, uma das árvores que está na lista do Ministério do Meio Ambiente como espécie ameaçada de extinção.
Na última sexta-feira, 19 de dezembro, a concessionária fez a última entrega do ano, com mais de 350 mudas, incluindo espécies como castanheiras, seringueiras e cerejeiras.
“A Energisa faz a entrega para a Sedam, que repassa as plantas aos produtores rurais do estado. Com essa iniciativa, buscamos contribuir para a recuperação de áreas degradadas e incentivar práticas que garantam equilíbrio ambiental. É uma forma de unir desenvolvimento econômico e preservação da natureza”, destaca José Meireles Carratte, supervisor de Meio Ambiente da Energisa.
A ação faz parte das medidas de desenvolvimento sustentável e compensação ambiental previstas nos estudos dos empreendimentos da empresa, garantindo benefícios para o meio ambiente e para as comunidades locais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!