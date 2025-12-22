Dr. Luis do Hospital participa de entrega de implementos agrícolas em Vale do Anari

Publicada em 22/12/2025 às 11h51
Deputado Dr. Luís do Hospital esteve em Vale do Anari, em Rondônia, onde participou da entrega de implementos agrícolas destinados a produtores rurais do município.
A iniciativa envolve mais de R$ 1,5 milhão em recursos viabilizados pelo deputado federal Lúcio Mosquini.
Durante a participação no ato, Dr. Luis do Hospital afirmou que a entrega dos equipamentos tem impacto direto no cotidiano dos produtores rurais e mencionou a destinação dos recursos para a estrutura do setor agrícola local.
Segundo ele, os investimentos buscam ampliar a produtividade no campo e fortalecer o desenvolvimento da região.
Em declaração, Dr. Luis do Hospital disse que o agronegócio representa a base da economia e que o direcionamento de recursos para quem produz está relacionado ao futuro de Rondônia. Ele também afirmou que segue atuando para que o apoio chegue aos locais considerados prioritários.
