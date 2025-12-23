Detran-RO promove Mobilização “Pit Stop” em pontos com maior índice de sinistros em Porto Velho

Publicada em 23/12/2025 às 15h44
O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO), por meio da Escola Pública de Trânsito, realizou nesta segunda-feira (22) uma Mobilização Educativa “Pit Stop” em pontos estratégicos de Porto Velho com altos índices de sinistros de trânsito. A ação contou com parceria da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) e integrou a campanha “Calma Vai de Boa”, que neste mês trabalha o tema “Hora de acalmar e refletir”.
A mobilização teve como foco orientar motoristas, motociclistas e pedestres sobre práticas seguras no trânsito, reforçando a importância do respeito aos limites de velocidade, à sinalização e ao uso correto dos equipamentos de segurança. O principal objetivo é a prevenção de sinistros e a redução de ocorrências, por meio da mudança de comportamento dos condutores.
Durante a ação, foram realizadas performances educativas com encenações simbólicas, chamando a atenção da população para os riscos da imprudência no trânsito, especialmente em relação à travessia segura de pedestres. As equipes também promoveram diálogo direto com os condutores, orientando sobre a redução da velocidade nas vias e a prioridade ao pedestre, além da distribuição de bafômetros descartáveis.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que iniciativas como essa são fundamentais para salvar vidas. “A educação para o trânsito é uma das ferramentas mais eficazes para reduzir acidentes. Quando o poder público se aproxima da população com orientação e conscientização, os resultados aparecem. Nosso compromisso é preservar vidas e promover um trânsito mais humano”, pontuou.
O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressaltou que a mobilização faz parte de um conjunto de ações permanentes. “Estamos atuando de forma estratégica nos pontos com maior índice de sinistros, levando informação e conscientização diretamente aos condutores. A mudança de comportamento no trânsito é essencial para reduzir acidentes e garantir mais segurança para todos”, ressaltou.
O diretor da Escola Pública de Trânsito, Hassan Mohamad, explicou que a ação foi concentrada na Avenida Calama, entre as avenidas Mamoré e Jorge Teixeira, área com histórico significativo de ocorrências. “Estamos com uma mobilização em larga escala, envolvendo 67 servidores, justamente para chamar a atenção dos cidadãos. A Avenida Calama apresenta um número elevado de sinistros, ficando atrás apenas da BR-364. Por isso, é fundamental que a população redobre a atenção ao trafegar por aqui, evitando excessos de velocidade e respeitando a sinalização”, destacou.
A mobilização também deve ser estendida a outras vias da capital, com o objetivo de ampliar a conscientização e fortalecer a cultura de segurança no trânsito em Porto Velho.
Durante a ação, o jovem Leonardo Vinícius, de 21 anos, relatou sua percepção sobre os acidentes que presencia diariamente próximo ao seu local de trabalho. “Acredito que o movimento seja muito positivo, porque promove conscientização. Vejo muitos acidentes envolvendo motocicletas. Às vezes o motociclista está certo, mas o motorista não respeita. Em outras situações, o próprio motociclista não cumpre as regras, como avançar o sinal quando está prestes a fechar. Espero que esse movimento ajude principalmente na conscientização sobre a velocidade”, relatou.
O Detran-RO reforça o apelo para que todos pratiquem a direção defensiva, respeitem os semáforos, a sinalização e os limites de velocidade, contribuindo para um trânsito mais seguro e para a preservação de vidas em Porto Velho.
