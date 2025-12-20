Publicada em 20/12/2025 às 09h56
Entre as principais ações do governo de Rondônia, estão a entrega do novo quartel do Copo de Bombeiros, o abono salarial aos servidores da educação, além dos novos investimentos na qualificação da mão de obra na agricultura familiar, e na segurança pública, reforçando o serviço de inteligência da Polícia militar.
NOVO QUARTEL DO CORPO DE BOMEIROS
O governo de Rondônia entregou o novo Quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), no município de Machadinho d’Oeste. A obra reforça os investimentos estaduais na ampliação da segurança pública e na melhoria da capacidade de atendimento às ocorrências de emergência no interior.
Com investimento de aproximadamente R$ 3,4 milhões, a nova unidade proporciona melhores condições de trabalho aos bombeiros militares e amplia o atendimento em ocorrências de incêndio, salvamentos e resgates, beneficiando diretamente mais de 30 mil moradores do município e região.
ABONO PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
O Governo de Rondônia autorizou o pagamento de um abono no valor total de R$ 5 mil aos servidores da Educação da rede estadual. A medida tem como objetivo valorizar os profissionais que atuam diariamente no ensino público. O benefício será pago em duas parcelas iguais, sendo a primeira na folha salarial de dezembro de 2025, com pagamento previsto para o dia 23, e a segunda na folha de janeiro de 2026.
Os recursos utilizados para o pagamento do abono são provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), respeitando os critérios técnicos, legais e o equilíbrio fiscal do Estado.
INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA FAMILIAR
Com um investimento de R$ 389.660,94, a reforma da sede do escritório da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater-RO), em Itapuã do Oeste, foi entregue nesta quinta-feira (18), pelo governo de Rondônia, refletindo no impulsionamento da agricultura familiar no município, distante cerca de 112 quilômetros de Porto Velho. A reforma integra o plano estratégico de revitalização e modernização da infraestrutura da instituição, fortalecendo a assistência técnica rural na região.
Dessa forma, investindo em melhores estruturas da Emater, o governo de Rondônia injeta mais ações que refletem diretamente no desenvolvimento rural, na produção de alimentos e na geração de renda no campo visando garantir uma assistência técnica rural, cada vez mais qualificada.
INVESTIMENTOS NA SEGURANÇA PÚBLICA
Com o objetivo de proporcionar modernização e fortalecer a capacidade de análises, monitoramento e investigação, o governo de Rondônia entregou a reforma e ampliação do centro de inteligência do Comando Geral da Polícia Militar, com um investimento de R$ 1.830.593,77, recursos do fundo estadual de segurança pública (Funesp).
O local conta com 40 policiais militares e abrange uma estrutura de ponta para coleta de processamento de dados e tomada de decisões do Comando-Geral no planejamento das operações. Em um cenário em que as organizações criminosas atuam de forma cada vez mais articulada e tecnológica, o estado mostra força dando um passo à frente, utilizando informação, estratégia e integração como principais armas. Além dos investimentos na tecnologia, a Polícia Militar recebeu novas motocicletas para dar suporte no atendimento à população, sendo mais ágil nas ocorrências, investimentos de mais de um Milhão de reais, também do Funesp.
SEMANA AUTOMOTIVA
O lançamento da Semana Automotiva acontece nesta quinta-feira (18), às 19h, em Porto Velho, e demonstra o compromisso do Governo de Rondônia em impulsionar ainda mais a economia rondoniense em 2026, uma das melhores do Brasil. Com foco no polo automotivo da Av. Nações Unidas, o evento acontecerá de 26 a 31 de janeiro, com descontos, promoções e serviços diferenciados para os consumidores, além de exposição de veículos antigos e circuito de kart.
CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA VENCER
O governo de Rondônia promoveu a cerimônia de certificação e entrega de kits profissionais do Programa Vencer para concluintes do curso técnico em Estética. A cerimônia, realizada pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), aconteceu no auditório do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep), em Porto Velho reforçando o vínculo entre o cidadão e o estado em relação à qualificação profissional, geração de emprego e renda e o estímulo ao empreendedorismo. Além dos certificados, as concluintes receberam kits profissionais, compostos por maca e equipamentos de alta frequência para os tratamentos estéticos, garantindo condições imediatas de atuação no mercado de trabalho, seja como profissionais autônomas ou empreendedoras.
INCENTIVO AO ESPORTE
O fomento à prática esportiva é impulsionado para alunos da Escola Municipal Justino Luiz Ronconi, em Monte Negro, que já contam com uma nova quadra poliesportiva construída e inaugurada pelo governo de Rondônia, reafirmando o compromisso com a promoção do esporte, da educação e da qualidade de vida dos alunos. A entrega do novo espaço, evidencia a importância na formação dos estudantes e no fortalecimento das atividades físicas no ambiente escolar. A construção da nova quadra teve o investimento de R$ 1.251.650,60, sendo R$ 1.189.068,07, do governo do estado; e R$ 62.582,53, de contrapartida do município, sendo destacado durante a solenidade que, o esporte é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento físico, social e emocional dos jovens.
QUELÔNIOS DA AMAZÔNIA
Com o objetivo de fortalecer a preservação das espécies nativas da região amazônica e garantir a biodiversidade, 228 mil filhotes de tartarugas-da Amazônia (Podocnemis expansa), no Parque Estadual Corumbiara, localizado no município de Pimenteiras do Oeste, em Rondônia. A ação promovida pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam). A iniciativa é considerada fundamental para aumentar a taxa de sobrevivência da espécie, especialmente por proteger os filhotes na fase mais vulnerável do ciclo de vida, que vai do nascimento até a chegada ao rio. Nesse trajeto, os animais estão sujeitos à intensa predação natural e aos fatores ambientais, como a elevação repentina do nível do Rio Guaporé, que neste ano provocou a perda de muitos filhotes ainda nos ninhos.
50 ANOS DA POLÍCIA MILITAR
O governo de Rondônia celebrou, os 50 anos de criação da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), marcados por uma trajetória de serviços prestados à segurança pública e à sociedade rondoniense. A comemoração contou com uma formatura-geral e a outorga de medalhas a policiais militares e outros que se destacaram por relevantes serviços, em solenidade que reuniu autoridades civis e militares, e familiares dos homenageados.
A cerimônia simbolizou meio século de compromisso da Polícia Militar com a preservação da ordem pública, a proteção da população e o fortalecimento da cidadania em todo o estado. Durante a cerimônia, foram entregues medalhas em reconhecimento ao mérito, à dedicação e à contribuição de militares que ajudaram a construir a história da Corporação.
Entre as honrarias, foram concedidas a policiais militares de Rondônia:
151 Medalhas Mérito Forte do Príncipe da Beira, no Grau Cavaleiro; e
180 Medalhas Mérito Forte do Príncipe da Beira, no Grau Comendador.
CATADORES AVULSOS RECEBEM KIT DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
A entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para catadores avulsos de materiais recicláveis, em Porto Velho, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), contemplou, mais 17 profissionais com o kit, contendo 11 itens necessários para o trabalho do dia a dia. O ato, que faz parte do projeto Recicla Rondônia, foi realizado na Vila Princesa.
A proposta do governo com o Rondônia Recicla, é promover a inclusão social, garantir a segurança no trabalho e aumentar a produtividade dos trabalhadores em todo o estado.
