Deputado Luizinho Goebel anuncia investimentos para Novo Horizonte

O deputado estadual Luizinho Goebel esteve em Novo Horizonte, onde destacou ações e investimentos destinados ao município por meio de seu mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia. O parlamentar esteve acompanhado do vereador Reginho, representante do município, durante o encontro.
De acordo com as informações apresentadas, entre as ações destinadas a Novo Horizonte estão a distribuição de mudas de café, a implantação de playgrounds, além da viabilização de exames de ressonância magnética para atendimento à população na área da saúde.
As iniciativas contemplam tanto a zona urbana quanto a área rural do município, com foco no apoio aos produtores rurais e na ampliação de serviços públicos. As mudas de café têm como objetivo fortalecer a produção agrícola local, enquanto os playgrounds atendem espaços públicos voltados ao lazer infantil.
Na área da saúde, a viabilização de exames de ressonância magnética busca ampliar o acesso da população a procedimentos de diagnóstico por imagem, reduzindo a necessidade de deslocamento para outros municípios.
