Deputado Jean Mendonça entrega de equipamentos agrícolas em Corumbiara
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 19/12/2025 às 15h49
O Assentamento Santa Elina, localizado no município de Corumbiara, recebeu recursos destinados à agricultura.

A entrega ocorreu na Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Renato Natan (ASPASPRORENe), com a destinação de um trator e um pulverizador para apoiar os agricultores do município.

O deputado Jean Mendonça (PL), de Rondônia, participou da entrega dos equipamentos. Os recursos utilizados para a aquisição do trator e do pulverizador são provenientes de uma emenda parlamentar destinada ao setor agrícola de Corumbiara.

Segundo as informações divulgadas, a iniciativa integra ações do mandato voltadas à agricultura no município. 

 

