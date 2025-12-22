Deputado Jean Mendonça entrega caminhão e implemento agrícola em Nova Dimensão

Publicada em 22/12/2025 às 11h39
O deputado Jean Mendonça esteve no Distrito de Nova Dimensão, no município de Nova Mamoré, para a entrega de um caminhão e um implemento agrícola à Associação dos Produtores Rurais da Linha 29 C Buritis (ASPROLIT).
Os equipamentos foram adquiridos por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 580 mil destinada pelo mandato do parlamentar.
A entrega ocorreu durante visita do deputado à localidade, que reuniu representantes da associação e produtores rurais da região. Na ocasião, Jean Mendonça conversou com agricultores e ouviu demandas apresentadas pelos participantes.
Segundo o deputado, a destinação dos recursos teve como objetivo apoiar produtores rurais da região. Durante a visita, ele afirmou que o trabalho voltado ao Distrito de Nova Dimensão continua em andamento.
