Deputado Fernando Máximo destaca avanço das obras de nova unidade de saúde em Ariquemes

Publicada em 22/12/2025 às 14h53
O deputado federal Fernando Máximo (União Brasil) utilizou suas redes sociais para destacar o avanço das obras de uma nova unidade básica de saúde no município de Ariquemes, viabilizada por meio de emenda parlamentar de sua autoria.
No vídeo publicado, o parlamentar aparece no canteiro de obras e ressalta que a unidade está com a execução “em todo vapor”. Segundo ele, o investimento de R$ 2,4 milhões, destinado por meio de recursos federais, permitirá a construção de uma grande UBS, com capacidade para atender cerca de quatro mil famílias, fortalecendo a atenção básica em saúde no município.
Fernando Máximo destacou que a execução da obra está sendo realizada pela Prefeitura de Ariquemes, sob a gestão da prefeita Carla Redano, e agradeceu a parceria do Legislativo e do Executivo municipal para a liberação e aplicação dos recursos. O deputado também mencionou o apoio do vereador Felipe Rosic, que atuou na articulação local para viabilizar o investimento.
Durante a gravação, o parlamentar enfatizou que a nova unidade irá beneficiar diretamente moradores do bairro Jorge Teixeira, mas também ampliará a capacidade de atendimento para toda a população de Ariquemes. Ele ainda agradeceu aos servidores das secretarias municipais de Saúde e de Obras, além das equipes que seguem trabalhando mesmo durante o período chuvoso da região.
“São recursos que saíram de Brasília para cuidar das pessoas, garantindo mais qualidade no atendimento em saúde. Nosso compromisso é transformar em obras aquilo que a população mais precisa”, afirmou o deputado.
A expectativa, segundo Fernando Máximo, é que a conclusão da unidade represente um avanço significativo na oferta de serviços de saúde no município, contribuindo para melhorar o acesso da população a atendimentos médicos, preventivos e de acompanhamento contínuo.
