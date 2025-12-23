Deputado Dr. Luís do Hospital destina R$ 1,3 milhão para estradas rurais de Theobroma

Publicada em 23/12/2025 às 08h20
O município de Theobroma foi contemplado com um importante investimento para a melhoria da infraestrutura rural. Já está na conta da prefeitura o recurso de R$ 1,3 milhão, destinado pelo deputado estadual Dr. Luís do Hospital, para ações de patrolamento e cascalhamento das estradas vicinais.
O aporte financeiro vai garantir melhores condições de tráfego, mais segurança para moradores e produtores rurais, além de facilitar o escoamento da produção agrícola — fator essencial para o fortalecimento da economia local, especialmente no período chuvoso.
Para o parlamentar, o investimento reafirma o compromisso com os municípios do interior e com quem vive da produção rural. “Estrada vicinal em boas condições é dignidade, é desenvolvimento e é apoio direto ao produtor. Fico satisfeito em ver o recurso já disponível para que a prefeitura possa transformar esse investimento em benefício real para a população”, destacou Dr. Luís do Hospital.
O deputado também ressaltou a importância da parceria com a gestão municipal para a execução eficiente das obras. Segundo ele, a união de esforços entre o Legislativo e o Executivo é fundamental para garantir resultados concretos e duradouros.
Com a liberação do recurso, a previsão é de que os serviços tenham início em 2026, logo após o término do período chuvoso, conforme o cronograma da prefeitura. Segundo o prefeito Gilliard Gomes, a programação respeita as condições climáticas para garantir a durabilidade das obras, promovendo melhorias significativas na mobilidade rural e na qualidade de vida da população de Theobroma.
Imagem: Thyago Lorentz
