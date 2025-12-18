Deputado Alex Redano indica destinação de 100 mil mudas de café para São Francisco do Guaporé

Publicada em 18/12/2025 às 08h30
Proposta encaminhada à Seagri atende demanda de produtores rurais e solicitação do vereador Márcio da Agricultura (Foto: Assessoria parlamentar)
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero), deputado Alex Redano (Republicanos), apresentou indicação ao governo do estado, com cópia à Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), solicitando a destinação de 100 mil mudas de café para o município de São Francisco do Guaporé, localizado na região do Vale do Guaporé.
A proposta tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar, incentivar a renovação das lavouras cafeeiras e ampliar a produtividade dos pequenos e médios produtores rurais, considerando que a cafeicultura é uma das principais atividades econômicas do município.
De acordo com o parlamentar, o café exerce papel fundamental na geração de emprego e renda, além de contribuir diretamente para o desenvolvimento econômico local e regional. A distribuição das mudas permitirá a revitalização das lavouras, o aumento da produção e melhores condições de competitividade no mercado.
Alex Redano ressaltou que a demanda chegou ao seu conhecimento por meio dos próprios produtores rurais, que relataram a necessidade urgente de mudas para a manutenção e ampliação das áreas de plantio. Segundo o deputado, a iniciativa busca atender a uma necessidade real do setor produtivo rural.
A indicação também atende a solicitação apresentada pelo vereador Márcio da Agricultura, representante de São Francisco do Guaporé, que levou o pleito ao parlamentar diante da relevância e da urgência da demanda para os produtores locais.
Por fim, o presidente da Assembleia Legislativa destacou a expectativa de que o governo do estado, por meio da Seagri, atenda à cação, garantindo apoio efetivo aos produtores rurais e contribuindo para o fortalecimento da cafeicultura e para o desenvolvimento sustentável da economia de Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!