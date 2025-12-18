Encontro do Sistema Diretivo e XX Contrasef entra no segundo dia com forte participação das Coordenações Regionais

Publicada em 18/12/2025 às 09h00
O Sistema Diretivo, o XX Contrasef e a Prestação de Contas do Sindsef-RO entraram hoje no segundo dia de atividades, consolidando-se como um espaço estratégico de diálogo, formação e fortalecimento da organização sindical. O evento teve início ontem e reúne coordenações regionais de todo o estado, dirigentes, delegados e lideranças comprometidas com o futuro do serviço público e da representação dos servidores federais em Rondônia.
Desde a abertura, a programação tem sido marcada por intenso engajamento das coordenações regionais, que participam ativamente dos debates, oficinas e momentos de construção coletiva. A presença plural das regionais reforça o caráter democrático do Sindsef, garantindo que diferentes realidades, desafios e demandas sejam trazidos para o centro das discussões.
Formação, comunicação e saúde emocional no centro do debate
O primeiro dia foi dedicado ao Sistema Diretivo e teve como destaque a palestra e oficina sobre saúde emocional, com o tema O espelho que não é visto, conduzida pela psicóloga e mentora em liderança Cristiane de Farias Alves. O momento provocou reflexões profundas sobre o impacto da saúde emocional na vida pessoal, profissional e na atuação sindical.
Na sequência, a comunicação sindical foi abordada como ferramenta estratégica para fortalecer o servidor e o sindicato, evidenciando a importância de narrativas claras, verdadeiras e conectadas com a base. Os debates da tarde avançaram sobre os desafios da gestão sindical, reunindo dirigentes e convidados que compartilharam experiências, visões e caminhos possíveis para enfrentar um cenário cada vez mais complexo.
Representatividade política em pauta
Mais do que cumprir uma agenda administrativa e formativa, o evento também cumpre um papel político fundamental ao abrir espaço para refletir sobre a representatividade dos servidores públicos. Durante as discussões, ficou evidente uma preocupação comum entre as coordenações regionais: a ausência de um parlamentar que represente de forma legítima e direta os interesses dos servidores públicos.
Essa lacuna na representação institucional amplia os desafios da categoria, especialmente em momentos de debates sobre reformas, direitos, orçamento público e valorização do serviço público. O encontro tem servido como um ambiente de amadurecimento político, onde se discute não apenas a defesa imediata de direitos, mas também estratégias de longo prazo para fortalecer a voz dos servidores nos espaços de decisão.
Construção coletiva e próximos passos
A programação segue com o XX Contrasef, a análise de conjuntura, a construção do plano de lutas e os momentos formais de deliberação, como a eleição da comissão de ética e a prestação de contas. Cada etapa reforça o compromisso do Sindsef-RO com a transparência, a participação e a organização coletiva.
Ao reunir diferentes gerações de dirigentes e representantes regionais, o evento reafirma que o sindicato se constrói no diálogo, na escuta e na participação ativa da base. Mais do que um encontro, trata-se de um movimento de fortalecimento institucional e político, essencial para enfrentar os desafios atuais e futuros dos servidores públicos federais.
