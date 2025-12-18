Vacina contra a bronquiolite está disponível na rede municipal de saúde a partir de quinta-feira (18)

Publicada em 18/12/2025 às 08h55
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, comunica que a partir desta quinta-feira (18), a vacina contra a bronquiolite estará disponível em todas as salas de vacinação da rede municipal de saúde.
O imunizante tem como público-alvo gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. A aplicação é de dose única e garante a transferência dos anticorpos para o bebê, que fica protegido até os seis meses de vida, período de maior ocorrência das infecções respiratórias.
O vírus sincicial respiratório (VSR) é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e pneumonia em crianças de até dois anos de idade.
De acordo com a secretária de saúde, Jaíne Barboza, a vacinação das gestantes contribui significativamente para a redução dos casos e internações. “Para tomar a vacina, basta ir à Unidade Básica de Saúde mais próxima, seguir as orientações da equipe de atendimento e proteger seu filho de uma doença que pode ser muito grave”, relatou.
