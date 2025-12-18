Obras na RO-473 são intensificadas com imprimação e preparação para capa asfáltica

Publicada em 18/12/2025 às 09h14
O governo de Rondônia intensifica os trabalhos de recuperação na RO-473, em Teixeirópolis sentido a Urupá, garantindo melhores condições de trafegabilidade e segurança para quem utiliza a rodovia. As equipes do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) executam a recuperação da plataforma com serviços de tratamento de camadas, sub-base, base, imprimação em 400 metros e a aplicação da capa asfáltica em 2,5 quilômetros.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos em infraestrutura refletem diretamente na qualidade de vida da população. “Cada obra entregue representa mais desenvolvimento e integração entre as regiões do estado. Trabalhamos para garantir estradas seguras e duráveis, que facilitem o deslocamento das pessoas e fortaleçam a economia local”, enfatizou.
De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, a obra segue critérios técnicos rigorosos para assegurar qualidade e durabilidade. Ele explica que as etapas de recuperação da base e da imprimação são fundamentais para o bom desempenho do pavimento ao longo do tempo. “O asfalto só apresenta bons resultados quando todas as fases são respeitadas. Esse cuidado técnico é o que garante uma rodovia mais resistente e segura”, pontuou.
O responsável pelas obras, Rogério Nicácio, explicou que as equipes estão concentradas no cumprimento da obra. “Já foram concluídos trechos com revestimento em capa asfáltica e outros estão em fase final de imprimação, etapa que antecede a aplicação do asfalto, garantindo melhor aderência e qualidade ao serviço.”
Moradores de Teixeirópolis comemoram o avanço da obra
Já Alexandro Santos, da Usina de Asfalto de Ji-Paraná, informou que todo o material utilizado segue padrões técnicos exigidos, assegurando resistência e maior vida útil à rodovia. Ele reforçou que a usina tem atuado de forma integrada com as frentes de serviço para manter o ritmo das obras.
Segundo Leandro Risso, da Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), a atuação da equipe vai além da obra em si, envolvendo controle, fiscalização constante e organização das frentes de trabalho, garantindo que os serviços sejam executados com eficiência e transparência.
A moradora da região, Marislene Christian, destacou que a obra representa um avanço. “As melhorias oferecem mais segurança para quem depende da rodovia. Esse asfalto vai melhorar muito o nosso dia a dia, principalmente para quem precisa trafegar aqui todos os dias.”
