Deputado Laerte Gomes vota a favor do abono natalino de R$ 5 mil para servidores da Educação

Parlamentar votou favorável ao abono (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
O deputado estadual Laerte Gomes (PSD), que presidiu a sessão ordinária realizada nesta terça-feira (16) na Assembleia Legislativa, votou a favor do abono natalino no valor de R$ 5 mil destinado aos servidores da Educação do estado de Rondônia.
A proposta, aprovada pelo Parlamento, representa um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos profissionais da educação ao longo do ano e chega como um reforço financeiro importante neste período de final de ano, tradicionalmente marcado por maiores despesas para as famílias.
Ao manifestar seu voto favorável, Laerte Gomes destacou a importância de valorizar os servidores que atuam diretamente na formação de crianças e jovens rondonienses. Para o parlamentar, o abono é uma forma de reconhecimento pelo empenho, dedicação e compromisso desses profissionais com a educação pública estadual.
“O servidor da Educação merece esse reconhecimento. É uma categoria essencial, que enfrenta desafios diários e cumpre um papel fundamental no desenvolvimento do nosso estado”, ressaltou o deputado.
Laerte Gomes também agradeceu ao governador Marcos Rocha (União Brasil), que autorizou a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), em conjunto com os sindicatos da categoria, a realizarem o estudo necessário para viabilizar o abono natalino, possibilitando o encaminhamento da matéria para apreciação do Parlamento estadual. O deputado destacou ainda que o projeto chegou à Assembleia, foi lido e votado em tempo recorde, demonstrando sensibilidade e compromisso do Governo e dos deputados com os servidores da Educação.
Com a aprovação do abono natalino, o benefício será pago aos servidores da Educação, fortalecendo a política de valorização do funcionalismo público e reafirmando o compromisso da Assembleia Legislativa com aqueles que contribuem diretamente para o futuro de Rondônia.
