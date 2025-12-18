Espigão do Oeste fortalece parcerias com o Ministério da Agricultura e avança no desenvolvimento do setor produtivo

Publicada em 18/12/2025 às 09h42
Na manhã da quarta-feira, o prefeito Weliton Campos recebeu, em Espigão do Oeste, a visita do senhor Ênio Roberto Milani, representante da Superintendência Federal da Agricultura de Rondônia, vinculada ao Ministério da Agricultura, acompanhado do vereador Waltinho Lara. A agenda institucional reforçou o diálogo e as parcerias voltadas ao fortalecimento da agricultura e da economia rural do município.
Durante a visita, o superintendente realizou vistoria em convênios firmados entre o Ministério da Agricultura e o Estado, cujos recursos resultaram na disponibilização de importantes implementos agrícolas que hoje estão no município. Entre eles, destacam-se plantadeiras de café, secadores de café e outros equipamentos que contribuem diretamente para o aumento da produtividade e a modernização do campo em Espigão do Oeste.
A programação incluiu ainda reuniões com a Secretaria Municipal de Agricultura, onde foi possível destacar a diversidade e a força da produção local. O município apresenta áreas com forte concentração na pecuária leiteira e outras com grande potencial na cafeicultura, demonstrando a vocação produtiva e a pujança do setor rural espigoense.
Outro ponto de destaque da agenda foi a apresentação de um projeto estratégico em estudo pela gestão municipal, que busca apoiar e indenizar produtores rurais que preservam o meio ambiente e, ao mesmo tempo, investem em culturas produtivas, como café e cacau. A iniciativa tem como objetivo garantir renda ao produtor, incentivar a preservação ambiental e criar novas alternativas econômicas para o município.
O Ministério da Agricultura acompanha de perto essas ações, que contam com o apoio do ministro Carlos Fávaro, reforçando o compromisso com o desenvolvimento sustentável, a valorização do produtor rural e o fortalecimento da economia de Espigão do Oeste.
