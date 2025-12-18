Trump formaliza o bullying contra ex-presidentes em placas depreciativas na Casa Branca

Por G1
Publicada em 18/12/2025 às 11h00
Publicada em 18/12/2025 às 11h00
Donald Trump institucionalizou o bullying contra seus antecessores, afixando placas com insultos e descrições pejorativas aos retratos da sua “Calçada Presidencial da Fama”, inaugurada em setembro numa parede da Casa Branca.
Com a popularidade em baixa, o presidente americano opta por desviar a atenção de problemas econômicos e de uma política externa errática para atacar os demais ocupantes da Casa Branca.
Em tom de escárnio e com imprecisões, o mural se assemelha às postagens de Trump nas redes sociais: é desrespeitoso e remodela a sede do poder americano à imagem do atual presidente. As placas detonam os adversários do atual presidente e exageram nas conquistas de seus dois mandatos. Mais parcial, impossível.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!