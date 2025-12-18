Confúcio foi o único que votou contra a diminuição de pena de golpistas do 8 de Janeiro; Marcos Rogério não cometeu crime eleitoral; e Benedito quer ser deputado

Publicada em 18/12/2025 às 08h30
O que está por trás da censura ao Padre Júlio Lancellotti?
CARO LEITOR, o Arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo Scherer, mediante ordens superiores, proibiu o Padre Júlio Lancellotti de transmitir missas ao vivo nas suas redes sociais. No último domingo (14), Padre Júlio confirmou que aquela seria a última vez que a celebração matinal seria exibida online. Para quem não sabe, Padre Júlio é pároco há 40 anos da Paróquia São Miguel Arcanjo, no bairro da Mooca, em São Paulo, conta com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e as celebrações chegavam a alcançar cerca de 15 mil visualizações. Mas o que está por trás dessa decisão? O deputado federal Júnio Amaral (PL-MG) e sua esposa Marília Feliciano entregaram pessoalmente um dossiê e um abaixo-assinado com mil assinaturas à Embaixada do Vaticano, em Brasília. O material solicita que a Santa Sé investigue o Padre Júlio Lancellotti por suposto desvio de conduta. No documento, segundo o deputado da extrema-direita Júnio e sua esposa, reúnem-se acusações de assédio sexual e de proselitismo político, isto é, o uso da posição religiosa para promoção de posicionamentos políticos e partidários. Daí eu pergunto: por que o parlamentar de extrema-direita não desprende a mesma energia para proibir o Pastor Silas Malafaia de usar sua posição religiosa para posicionamentos políticos e partidários? Assim, é um tanto absurdo dessa gente da extrema-direita atacar o Padre Júlio Lancelotti, um sacerdote dedicado a ajudar os mais pobres.
Apuração
A Igreja Católica Apostólica Romana, enquanto instituição religiosa de natureza própria, possui doutrina, disciplina e estrutura hierárquica claramente definidas. Mediante qualquer denúncia em relação a sacerdotes, é instalado procedimento para apuração e esclarecimento dos fatos.
Exemplo
O Padre Júlio Lancelotti é uma das personalidades vivas mais importantes do Brasil na atualidade em defesa dos mais pobres, em especial, pessoas em situação de rua. Lancelotti segue o exemplo de Jesus Cristo, que repartia o que tinha com os pobres e não julgava, pelo contrário, andava com os pobres e chegou a proteger Maria Madalena.
Missas
Assisti algumas missas on-line do Padre Júlio Lancelotti, a lembrança que tenho é de um sacerdote falando do evangelho deixado por Jesus Cristo, repassando lições de ética, moral e invocando o espírito de partilha e caridade.
Pautas
Enquanto o padre Júlio Lancellotti, conhecido por defender pautas progressistas e a população de rua em São Paulo, está proibido de transmitir missas on-line nas redes sociais, religiosos conservadores, a exemplo do Frei Gilson com milhões de seguidores nas redes sociais, seguem com declarações sobre política.
Polêmica
Em meio à polêmica com o SBT, o cantor Zezé Di Camargo, crítico do presidente Lula (PT-SP), recebeu quase R$ 20 milhões em verbas públicas ao longo de 2025, a partir de contratos firmados com prefeituras de diferentes regiões do país. A informação é do site Metropoles.
Cachês
O site Metrópoles apurou que existem registros de cachês que variam entre R$ 350 mil e R$ 600 mil por apresentação, pagos ao cantor sertanejo Zezé Di Camargo por prefeituras de diversos estados.
Pagos
Embora os contratos tenham sido celebrados por municípios — e não diretamente pelo Governo Federal —, parte dos shows do cantor sertanejo Zezé Di Camargo foi paga com recursos de origem da União, inclusive por meio de transferências e convênios.
Afastado
Falando em shows, o ator David Cardoso Jr. foi afastado do programa A Praça é Nossa e do SBT após defender Zezé Di Camargo e criticar a família Abravanel por receber o presidente Lula (PT-SP), a primeira-dama Janja Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes do STF no lançamento do canal SBT News.
Detalhes
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), detonou a ENEL e comemora o rompimento do contrato com a empresa de energia. Segundo ele, “o estado de São Paulo não tem mais espaço para uma concessão de um serviço essencial controlada pelo governo federal.” Amanhã traremos mais detalhes sobre essa temática.
Entrevista I
Em entrevista ao site Metrópoles, o pastor Silas Malafaia defendeu a candidatura à Presidência da República do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP). Além de sugerir a retirada da pré-candidatura à Presidência do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ignorando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).
Entrevista II
Durante a entrevista, o pastor Silas Malafaia afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) está debilitado e acusou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de se aproveitar do abalo emocional do pai para conseguir a candidatura. Malafaia ainda saiu com essa durante a entrevista: “Eu não vou engolir. Eu não estava lá.”
Dosimetria
Ontem (17), a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram a PEC da Dosimetria. O senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) foi o único a votar contra e o deputado federal Thiago Flores (Republcianos-Ariquemes) estava ausente na votação. Já os demais parlamentares votaram a favor da PEC da Dosimetria que reduz a pena para os envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro.
Decidiu
Ontem (17), o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) decidiu, por unanimidade, que não houve crime eleitoral nem prática de propaganda eleitoral antecipada envolvendo o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), ao julgar o Agravo Interno na Representação nº 0600237-90.2025.6.22.0000, proposta pelo Ministério Público Eleitoral.
Destacou
Ao analisar o caso envolvendo o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) em relação ao vídeo ocorrido em evento público, no qual houve manifestação de apoio político, sem pedido explícito de voto, o TRE-RO destacou que a mera menção à pretensa candidatura e ao número eleitoral, desacompanhada de pedido explícito de voto, não configurou propaganda eleitoral antecipada.
Defesa
A defesa do senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) no Agravo Interno na Representação nº 0600237-90.2025.6.22.0000, proposta pelo Ministério Público Eleitoral, foi conduzida pelos advogados eleitoralistas Juacy Loura Júnior e Manoel Verissimo. Ambos são reconhecidos por sua atuação especializada em Direito Eleitoral no âmbito estadual e nacional.
Aprovação
O Instituto Atlas Intel divulgou pesquisa com o ranking de aprovação e reprovação dos governadores em todo o Brasil. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União-GO), lidera o ranking de aprovação com 80%. Já o governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) apareceu em 22º lugar com 38% de aprovação e 44% de desaprovação. 19% dos entrevistados não souberam responder.
Risco I
Com esses índices de aprovação e reprovação do governo, o governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) pode ser um risco grave para o seu projeto de chegar ao Senado nas eleições de 2026. Rocha está fora do arco de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e, para piorar, rompido politicamente com o vice-governador Sérgio Gonçalves (União-Porto Velho).
Risco II
O governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) não possui um partido para chamar de seu, ou seja, não detém o comando partidário de nenhuma sigla. Neste caso, há um sério risco para o seu projeto de candidatura ao Senado por depender da decisão de outros com quem nunca conviveu politicamente, ou seja, um estranho no ninho.
Risco III
Na disputa ao Senado, o governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) não vem apresentando bom desempenho nas pesquisas eleitorais. Neste caso, não apresenta uma boa distância em relação ao segundo, terceiro e quarto colocados na disputa ao Senado, ou seja, segue empatado tecnicamente numa eleição acirradíssima. Rocha corre o risco de perder a eleição para o Senado.
Estranhar
É dado como certo o governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) trocar a federação União Progressista - União Brasil e PP - pelo PSD do senador Expedito Júnior (PSD-Rolim de Moura). O eleitorado rondoniense de direita e extrema-direita pode estranhar o movimento de Rocha em direção a Expedito porque água e óleo não se misturam.
Avaliar
O governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho), a primeira-dama Luana Rocha e Sandro Rocha, irmão do governador, precisam avaliar bem os números do Instituto Atlas Intel que mediu o ranking de aprovação e reprovação dos governadores em todo o Brasil. Além disso, não é fácil se lançar numa disputa majoritária sendo um ex-governador sem apoio da máquina e brigado publicamente com o vice-governador.
Integral
O deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD) apresentou a Indicação nº 14248/25, solicitando ao executivo a implantação da Educação Integral na Escola de Ensino Fundamental Maria de Nazaré, localizada na Rua Aquariana, bairro Jardim Eldorado, em Porto Velho. Ribeiro reforça que a escola já possui corpo docente comprometido, infraestrutura adequada e projetos extracurriculares que fortalecem a aprendizagem.
Benedito
O ex-candidato a prefeito de Porto Velho, Dr. Benedito Alves, disputará uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO), diferentemente de Mariana Carvalho, Léo Moraes, Dr. Mauro Nazif e Cristiane Lopes, que perderam a campanha para a prefeitura da capital e depois foram eleitos para a Câmara dos Deputados.
Aprovou
A Câmara Municipal de Porto Velho (CMPV) aprovou o Projeto de Lei de autoria do vereador Dr. Macário Barros (União Brasil-Porto Velho) que dispõe sobre a obrigatoriedade de formação técnica ou superior na área da saúde para o exercício de funções de direção ou gerência nas unidades públicas de saúde do município. Uma excelente iniciativa..
Parabeniza
A Associação dos Jornalistas de Rondônia realizou sua festa de confraternização anual (13ª edição) em Porto Velho, como faz há anos. Cada profissional da imprensa entregou um quilo ou mais de alimentos para participar da festa. O total arrecadado foi cerca de 1,5 tonelada e doado ao Núcleo de Apoio à Criança com Câncer - NACC. A coluna parabeniza a jornalista Yale Dantas e todos os colegas participantes pela responsabilidade social.
Sério
Falando sério, para quem não sabe, muitos sacerdotes católicos, além de transmitir missas on-line e ciclos de orações, também mantêm sites e anúncios pagos para páginas de cursos e lojas virtuais. No mundo virtual, os sacerdotes católicos também publicam músicas, cortes de shows, leituras, reflexões sobre a Bíblia e lançam opiniões e posicionamentos políticos.
Comentários
