Prefeitura de Ji-Paraná lança programa “Agora Tem Especialidades” com presença do ministro da Saúde

Na última terça-feira (16), a Prefeitura de Ji-Paraná realizou, no Ginásio Poliesportivo Gerivaldo José de Souza (Gerivaldão), o lançamento oficial do programa “Agora Tem Especialidades”, iniciativa do Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, em parceria com os Estados, que tem como objetivo ampliar o acesso a atendimentos especializados e reduzir as filas do Sistema Único de Saúde (SUS).
O evento contou com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, do prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), do senador da República, Confúcio Moura (MDB), do deputado federal Maurício Carvalho (União) e da deputada estadual Cláudia de Jesus (PT), além de autoridades estaduais, municipais e profissionais da área da saúde.
Durante o cerimonial, foi apresentada a Carreta da Saúde da Mulher, que ficará instalada em Ji-Paraná por até 30 dias, oferecendo atendimentos especializados em ginecologia, exclusivamente para mulheres previamente agendadas pela Central de Regulação do SUS do município. A previsão é de 60 atendimentos por dia, com foco em zerar ou reduzir drasticamente a fila de espera por consultas e exames especializados.
A unidade móvel conta com consultório ginecológico climatizado, além da realização de exames de imagem, como ultrassonografia transvaginal e pélvica, mamografia e ultrassonografia mamária bilateral, e procedimentos voltados à prevenção e diagnóstico do câncer de mama e do colo do útero, incluindo colposcopia, biópsias, punção para nódulo de mama e exames anatomopatológicos. Todo o acompanhamento é realizado pelas equipes de saúde, da consulta ao tratamento.
O prefeito Affonso Cândido (PL) destacou a importância do programa para a saúde pública do município.
“O ‘Agora Tem Especialidades’ representa um avanço histórico para Ji-Paraná. Estamos falando de atendimento especializado, cuidado integral com a saúde da mulher e, principalmente, de dignidade para quem aguardava há muito tempo na fila do SUS. A Prefeitura trabalhou com planejamento e parceria para garantir que esse serviço chegasse até nossa população”, afirmou.
Ainda durante a visita, o ministro da Saúde anunciou um investimento de R$ 150 milhões para a construção de um hospital maternidade em Ji-Paraná, uma demanda histórica do município e da região central do estado. O prefeito ressaltou a atuação ágil da gestão municipal para viabilizar o projeto.
“Assim que tivemos a sinalização desse investimento, a Prefeitura agiu rapidamente para garantir a área necessária para a construção da maternidade. Essa agilidade foi fundamental para que Ji-Paraná não perdesse essa oportunidade e pudesse avançar na estruturação da saúde materno-infantil”, completou.
A futura unidade hospitalar fortalecerá a rede pública de saúde, ampliando a capacidade de atendimento às gestantes e recém-nascidos, beneficiando Ji-Paraná e municípios vizinhos.
A Prefeitura de Ji-Paraná reafirma seu compromisso com a ampliação do acesso à saúde especializada e a busca permanente por investimentos que promovam mais qualidade de vida à população.
