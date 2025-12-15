Deputado Alex Redano destaca necessidade de construção de novo Grupamento Policial em Theobroma

Publicada em 15/12/2025 às 08h20
O deputado estadual Alex Redano (Republicanos), presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, apresentou indicação ao governo do estado, com encaminhamento de cópia à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), solicitando a adoção das providências necessárias para a construção do Grupamento Policial no município de Theobroma.
O parlamentar ressalta que a obra é essencial para o fortalecimento da segurança pública na região, além de garantir melhores condições de trabalho aos policiais militares que atuam no município.
Segundo a justificativa apresentada, o processo preparatório da obra encontra-se em estágio avançado. O terreno destinado à construção está regularizado, sendo próprio e devidamente escriturado, o que elimina entraves relacionados à titularidade da área. Além disso, o projeto de engenharia já está concluído e apto para licitação, possibilitando o início das obras assim que os recursos forem liberados.
Alex Redano destaca que a ausência de uma estrutura adequada compromete o desempenho das atividades policiais, que demandam espaço apropriado para suporte administrativo, operacional e logístico. Para o presidente da Assembleia, a construção do Grupamento Policial é uma necessidade urgente para Theobroma.
“O município merece uma estrutura moderna, que ofereça condições dignas aos policiais e reflita diretamente na melhoria do atendimento à população. Investir em segurança é investir na tranquilidade das famílias e no desenvolvimento local”, enfatizou o parlamentar.
A nova unidade policial deverá contribuir para o reforço do policiamento ostensivo, agilizar o atendimento às ocorrências e ampliar a capacidade de resposta das forças de segurança, beneficiando não apenas Theobroma, mas toda a região do Vale do Jamari.
Por fim, Alex Redano afirmou que continuará acompanhando o andamento da demanda junto ao Executivo estadual, na expectativa de que o governo seja sensível à importância estratégica e ao impacto social da obra, que representa mais segurança para a população.
Foto: Thyago Lorentz
Comentários
Seja o primeiro a comentar!