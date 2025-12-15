Zezé Di Camargo pede que SBT retire especial após presença de Lula em evento da emissora

Publicada em 15/12/2025 às 09h27
O cantor Zezé Di Camargo usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira (15) para solicitar que o SBT não leve ao ar o especial de Natal que gravou recentemente para a emissora. O pedido ocorreu após a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no lançamento do novo canal de jornalismo do grupo, o SBT News.
Sem citar diretamente o chefe do Executivo, o sertanejo afirmou que não se identifica com o posicionamento adotado pela emissora nos últimos dias e mencionou mudanças na condução do SBT após a morte de Silvio Santos, ocorrida em agosto de 2024. Atualmente, a empresa é comandada por Daniela Abravanel Beyruti, uma das filhas do fundador.
Em vídeo, Zezé disse que o especial, já gravado, teve alto custo pessoal e profissional, mas reforçou que prefere que o programa não seja exibido. Segundo ele, a decisão está relacionada à divergência de pensamento entre a atual gestão da emissora e aquilo que, em sua avaliação, representava a visão de Silvio Santos e de parte do público brasileiro.
O cantor declarou ainda que não quer decepcionar fãs que compartilham de opiniões semelhantes às suas e pediu formalmente que o especial “Natal é Amor” seja retirado da programação. Apesar das críticas, Zezé ressaltou o carinho que tem pelo SBT e pela trajetória construída ao longo dos anos com a emissora.
O especial de Natal foi gravado na última terça-feira (11), na sede do SBT em São Paulo, e conta com participações de artistas como Alexandre Pires e Paula Fernandes. A previsão inicial era de exibição nesta quarta-feira (17), às 23h15.
O SBT News foi lançado na sexta-feira (12), data em que Silvio Santos completaria 95 anos. O evento contou com a presença de autoridades como ministros, governador, vice-presidente da República e prefeito de São Paulo. O novo canal de jornalismo estreia oficialmente nesta segunda-feira (15), às 18h30.
