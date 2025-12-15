Deputado Alan Queiroz destina ensiladeira de R$ 119 mil para Associação Apruth, em Theobroma

Publicada em 15/12/2025 às 08h30
A entrega foi realizada na sede da associação (Foto: Ray Natalisson)
Em agenda no município de Theobroma, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) realizou a entrega de uma ensiladeira no valor de R$ 119 mil à Associação dos Produtores Rurais de Theobroma (Apruth), presidida pelo presidente Chicão. O equipamento foi adquirido por meio de recurso destinado pelo parlamentar e tem como objetivo fortalecer o trabalho dos produtores locais e impulsionar o desenvolvimento do setor produtivo.
A entrega foi realizada na sede da associação e representa mais um investimento voltado ao fortalecimento da agricultura e da economia rural do município. A ensiladeira será utilizada no processamento de resíduos vegetais, contribuindo para a melhoria das atividades no campo, redução de custos e aumento da produtividade dos produtores.
Para o parlamentar, a entrega é fruto da importante parceria com a associação e o apoio do Governo de Rondônia. “Essa ensiladeira é fruto do nosso compromisso com os produtores rurais de Theobroma. Sabemos das dificuldades enfrentadas no dia a dia e nosso mandato trabalha justamente para levar soluções concretas ao campo. Agradeço ao presidente Chicão pela parceria, ao governador Coronel Marcos Rocha pelo apoio e a toda nossa equipe, que não mede esforços para promover o desenvolvimento rural”, afirmou,
Com a entrega do equipamento, a Apruth passa a contar com mais estrutura, fortalecendo a produção rural e contribuindo diretamente para o crescimento econômico de Theobroma. O investimento reforça o compromisso do mandato do deputado Alan Queiroz com o desenvolvimento do campo e a valorização dos produtores rurais de Rondônia.
Foto: Ray Natalisson
