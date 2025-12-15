Publicada em 15/12/2025 às 09h30
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou “não saber nada” sobre as mais recentes fotografias de Jeffrey Epstein divulgadas na tarde de sexta-feira pelo Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes (House Oversight Committee).
“Bem, não vi. Mas, quer dizer, todo mundo conhecia esse homem [Epstein]. Ele estava por toda parte em Palm Beach. Ele tem fotos com todo mundo. Existem centenas e centenas de pessoas que têm fotos com ele. Não é nada demais”, disse Trump a jornalistas na Casa Branca.
O que se sabe?
Na sexta-feira, foram divulgadas novas fotografias de itens pertencentes ao espólio de Jeffrey Epstein, que incluem imagens com personalidades como Donald Trump, Bill Clinton e Bill Gates.
As quase 20 novas imagens podem, no entanto, revelar novos momentos em que Epstein — que morreu na prisão após um escândalo sexual envolvendo menores — aparece em contato com figuras de alto escalão, não apenas dos anos 1990, mas também da atualidade, incluindo Trump, atualmente presidente dos Estados Unidos.
Quem aparece nas fotografias?
Trump — que já negou manter qualquer tipo de relação com Epstein quando a rede de tráfico sexual liderada por ele foi descoberta — não é o único a aparecer nas imagens. Além de Donald Trump, também são vistos:
o ex-presidente Bill Clinton;
Steve Bannon, ex-conselheiro presidencial de Trump;
o ator e cineasta Woody Allen;
Larry Summers, economista e ex-secretário do Tesouro dos EUA;
o advogado Alan Dershowitz;
o empresário e fundador do Grupo Virgin, Richard Branson;
Andrew Mountbatten-Windsor, ex-príncipe;
o empresário Bill Gates.
O que disse a Casa Branca?
A Casa Branca acusou, na sexta-feira, os democratas da Câmara dos Representantes de divulgarem fotos selecionadas de Jeffrey Epstein, acusado de exploração sexual de menores, com o objetivo de “tentar criar uma narrativa falsa” envolvendo o presidente norte-americano, Donald Trump.
“Os democratas da Câmara dos Representantes estão divulgando de forma seletiva fotos cuidadosamente escolhidas, com censura aleatória, para tentar criar uma narrativa falsa”, afirmou Abigail Jackson, porta-voz da Casa Branca.
O governo norte-americano reagiu às imagens publicadas pelos democratas do Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso), nas quais Trump aparece cercado por mulheres na mansão do consultor financeiro Jeffrey Epstein, seu amigo.
As imagens da mansão (antes das novas fotos)
Vale destacar que, no início do mês, os democratas do Comitê de Supervisão da Câmara divulgaram fotografias e vídeos inéditos da famosa ilha privada de Jeffrey Epstein no Caribe, onde parte dos abusos teria ocorrido.
Nas imagens divulgadas, é possível ver diversos cômodos da mansão localizada em Little St. James, nas Ilhas Virgens Americanas. Entre as várias fotos, uma chama atenção por se assemelhar a um consultório odontológico, com várias máscaras de figuras históricas penduradas nas paredes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!