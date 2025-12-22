Cras Elizabeth Paranhos encerra oficinas do PAIF com ação solidária

Publicada em 22/12/2025 às 11h44
Na tarde da última sexta-feira (17), o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Elizabeth Paranhos promoveu o encerramento das oficinas do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), realizadas ao longo do ano com as famílias acompanhadas pela unidade.
A celebração contou com a parceria do Consórcio Construtor BR-364, que mobilizou seus colaboradores em uma ação solidária e realizou a doação de brinquedos às crianças participantes. O gesto trouxe momentos de acolhimento e alegria, reforçando os vínculos comunitários e familiares.
Durante a atividade, o enfermeiro Mardem Augusto, representante do consórcio, ressaltou a importância da parceria com o Cras e destacou o compromisso social da empresa com a comunidade local.
O Cras Elizabeth Paranhos agradeceu ao Consórcio Construtor BR-364 pelo apoio e solidariedade, reafirmando que iniciativas interinstitucionais são fundamentais para fortalecer as ações da política de assistência social e ampliar o impacto positivo junto às famílias atendidas.
"A parceria entre o Cras Elizabeth Paranhos e o Consórcio Construtor BR-364 é um exemplo concreto de como a união entre poder público e iniciativa privada pode transformar realidades. Ao apoiar nossas ações e contribuir com gestos de solidariedade, o consórcio demonstra compromisso com a comunidade. Esse gesto de solidariedade reforça nossa missão de acolher e fortalecer famílias, construindo uma Porto Velho mais justa e inclusiva", afirmou a secretária municipal de Inclusão e Assistência Social, Lucília Muniz de Queiroz.
