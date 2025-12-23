Conselho Deliberativo do Sebrae-RO reforça governança e amplia articulação institucional

Publicada em 23/12/2025 às 09h07
Com um ciclo intenso de atuação institucional o Conselho Deliberativo Estadual (CDE) assumiu protagonismo na construção de agendas, no diálogo com os poderes públicos e na condução de decisões estruturantes que impactaram diretamente o ambiente de negócios.
A governança se fortaleceu, as entregas se ampliaram e a instituição consolidou sua presença nos principais espaços de debate sobre desenvolvimento econômico no estado e na região amazônica.
A agenda começou ainda em janeiro, com a abertura dos trabalhos do colegiado, seguida de capacitações nacionais que reuniram dirigentes de todo o Sistema Sebrae para alinhamento de diretrizes e aprimoramento de competências de governança. A partir dali o ano seguiu em ritmo acelerado, marcado por encontros que conectaram o CDE às pautas mais relevantes do empreendedorismo brasileiro.
Integração com municípios, lideranças e setores produtivos
Em março, o Conselho esteve junto a gestores municipais durante o evento Diálogos Municipalistas, reforçando o compromisso da instituição com o desenvolvimento das micro e pequenas empresas nos territórios. Ainda no primeiro semestre, a presença em Brasília, na Comissão de Infraestrutura do Senado, fortaleceu pautas essenciais como logística, rodovias e condições estruturais para a competitividade dos negócios em Rondônia.
Em encontros regionais, como o Seminário de Desenvolvimento do Cone Sul e o III Fórum da Piscicultura, o Sebrae atuou para aproximar lideranças, estimular o planejamento dos territórios e fortalecer cadeias produtivas estratégicas. A parceria com a FAPERON e o SENAR, formalizada em julho, consolidou a união institucional em prol do agronegócio, enquanto a participação na 2ª Sicoob Agroshow reforçou o diálogo com o cooperativismo e o setor financeiro.
Participação ativa em agendas estaduais e nacionais
A atuação do Conselho esteve fortemente presente em eventos de grande impacto institucional. Durante a 12ª RRSI, em Ji-Paraná, conselheiros acompanharam agendas de inovação, economia e empreendedorismo, fortalecendo conexões com o Governo de Rondônia e com instituições parceiras.
Em Macapá, representantes da instituição contribuíram para debates sobre bioeconomia e participaram da construção da Carta da Amazônia, que propõe integração entre ciência, saberes tradicionais e sustentabilidade.
Outro destaque foi a aprovação, pelo Conselho Nacional do Sebrae, da construção da nova Unidade Regional de Pimenta Bueno, fruto de um trabalho técnico e articulado do colegiado rondoniense para validar o projeto junto à instância federal.
Reconhecimento, projeção e fortalecimento da imagem institucional
Em um ano especial, em que o Sebrae em Rondônia celebrou 45 anos, a instituição ganhou ainda mais projeção. O Presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, visitou o estado em diferentes agendas, reforçando a sintonia da unidade estadual com as diretrizes nacionais e destacando a força do empreendedorismo rondoniense.
Em setembro, o encontro entre conselheiros, colaboradores e dirigentes nacionais evidenciou o alinhamento estratégico para os próximos anos.
A valorização da imagem institucional também ganhou destaque: a marca Sebrae alcançou crescimento de 346% em quatro anos, resultado que reforça credibilidade, presença e impacto junto à sociedade.
No segundo semestre, a presença institucional se ampliou com o anúncio de projetos inéditos, como o lançamento nacional do ALICOOP, que terá em Rondônia um de seus marcos de referência. A iniciativa vai impulsionar cooperativas da sociobiodiversidade com foco em sustentabilidade, gestão e protagonismo comunitário.
Ao longo de 2025, o Conselho também participou de homenagens, encontros nacionais de governança e agendas que evidenciaram seu compromisso histórico com o desenvolvimento do estado.
