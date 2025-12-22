Confira a programação especial da semana de Natal no Parque da Cidade em Porto Velho

Publicada em 22/12/2025 às 15h55
Com mais de meio milhão de visitantes passando pelas dependências do Parque da Cidade neste fim de ano, o Natal de Luz, promovido pela Prefeitura de Porto Velho, contará com uma programação especial durante a semana natalina, reunindo shows, sorteios de prêmios e diversas atrações para toda a família porto-velhense.
Nesta segunda-feira (22), a partir das 19h, o espetáculo ficará por conta do Combo da Polícia Militar de Rondônia (PM/RO), que apresentará canções natalinas, além de músicas consagradas do repertório nacional e internacional.
Na terça-feira (23), será a vez de um momento especial de louvor, com a apresentação do ministério da Igreja Batista Shalom, reunindo famílias em um clima de fé e celebração. Já na quinta-feira (25), a noite de Natal será marcada por um encanto especial com a apresentação do grupo teatral Nova Canaã.
Vale destacar que, durante a noite do dia 25 de dezembro, todos os visitantes do Parque da Cidade poderão participar do sorteio de uma motocicleta Honda Biz 125. Para concorrer, basta realizar o cadastro na entrada do parque no dia do sorteio.
E ainda tem mais: no dia 4 de janeiro, data que marca o encerramento das festividades do Natal de Luz, será realizado o sorteio de outra motocicleta.
Foto: Secom
