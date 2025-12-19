Concurso Nacional define projeto da nova sede do Sebrae em Rondônia

Publicada em 19/12/2025 às 11h17
O Sebrae em Rondônia concluiu, em dezembro de 2025, o julgamento do Concurso Público Nacional de Arquitetura e Urbanismo que irá definir o projeto da nova sede da instituição no município de Porto Velho.
O processo marcou um passo estratégico rumo à construção de um espaço moderno, funcional e alinhado às diretrizes de sustentabilidade, inovação e integração urbana.
As sessões de julgamento ocorreram de forma remota, entre os dias 10 e 12 de dezembro, conforme previsto em edital. A condução do concurso seguiu rigorosamente as normas estabelecidas pela Lei nº 14.133/21 e pelos anexos técnicos do certame, garantindo transparência, isonomia e excelência técnica em todas as etapas.
O concurso registrou 64 inscrições homologadas, das quais 49 propostas foram efetivamente cadastradas no sistema. Após a verificação do atendimento aos requisitos formais, 45 propostas foram consideradas aptas para avaliação pela Comissão Julgadora.
Todo o processo foi realizado de forma anônima, com propostas criptografadas, sem qualquer identificação de autoria, assegurando a imparcialidade do julgamento.
A Comissão Julgadora foi composta por arquitetos e urbanistas de reconhecida experiência técnica, representantes de diferentes estados brasileiros. Por unanimidade, o arquiteto e urbanista Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz foi eleito presidente da comissão, e a arquiteta e urbanista Carolina Moreira de Hollanda assumiu a relatoria dos trabalhos.
Ao longo das sessões, as propostas passaram por análises individuais e coletivas, considerando critérios como viabilidade técnica, exequibilidade construtiva, desempenho ambiental, soluções bioclimáticas, funcionalidade e coerência conceitual, conforme estabelecido no Termo de Referência e no Regulamento do Concurso.
Após sucessivas etapas de avaliação, a Comissão Julgadora definiu a classificação final do concurso. Em primeiro lugar ficou a proposta da Pasta nº 06, que se destacou pela racionalidade estrutural, estratégias passivas de conforto ambiental, eficiência energética e integração equilibrada entre espaços coletivos, áreas verdes e soluções construtivas sustentáveis.
O segundo lugar foi conquistado pela proposta da Pasta nº 21, reconhecida pela organização espacial que favorece a orientação solar e pela adoção de estratégias bioclimáticas em um edifício urbano contemporâneo.
Já o terceiro lugar ficou com a proposta da Pasta nº 29, que chamou atenção pela gentileza urbana, com térreo ativo, soluções baseadas na natureza e uso de madeira engenheirada certificada. O resultado completo do concurso, incluindo os demais finalistas e as menções honrosas, pode ser consultado no site oficial do certame: nova sede Sebrae RO/resultados.
Ao encerrar os trabalhos, a Comissão Julgadora destacou a importância da escolha do concurso público como modalidade de licitação para a definição do projeto da nova sede do Sebrae em Rondônia, ressaltando o compromisso da instituição com a qualidade arquitetônica, a transparência dos processos e a valorização da arquitetura brasileira. Também foi registrado agradecimento ao Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) pela condução técnica e organização do certame.
A nova sede do Sebrae em Porto Velho representa um investimento estratégico no fortalecimento institucional e na criação de um ambiente que reflita o papel da entidade no apoio ao empreendedorismo, à inovação e ao desenvolvimento sustentável em Rondônia.
